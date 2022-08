Ganzheitlicher Sicherheitsansatz: Kyndryl stellt Recovery Retainer und Security Think Tank vor

Kelsterbach – Kyndryl, einer der weltweit grössten Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen, stellt einen neuen Recovery Retainer Service vor, der Kunden bei der Wiederherstellung nach einem Cybervorfall unterstützt – vor Ort oder remote. Aufbauend auf Kyndryls Erfahrungen in den Bereichen IT-Sicherheit, IT-Notfallmanagement und Resiliency Services ist dieses Angebot eine ideale Ergänzung zu klassischen Incident Response Retainern.

Diese bieten in der Regel keine Wiederherstellungsmassnahmen. Hier setzt der Recovery Retainer Service von Kyndryl an und erweitert die marktüblichen Angebote. Dazu zählen zum Beispiel die Umsetzung von Wiederanlaufprozessen, Redeployment von Anwendungen, Datenwiederherstellung, Systembereinigung und andere kritische Aufgaben. Erhältlich ist das Angebot in drei Leistungsstufen, die jeweils unterschiedliche Inklusivleistungen umfassen. Alle Abstufungen beinhalten 24/7-Telefon-Support sowie eine strukturierte Onboarding-Phase.

„IT-Sicherheit besteht heute nicht mehr nur im Aufbau möglichst starker Verteidigungslinien. Die unangenehme Option, dass die eigene Defensive durchbrochen wird und Schaden entsteht, muss immer mitgedacht werden: Wie reagieren wir im Ernstfall? Und was passiert danach? Wie sieht eine effiziente Wiederherstellung aus? Mit diesen Fragen müssen sich Unternehmen beschäftigen, die sich cyberresilient aufstellen wollen“, sagt Dominik Bredel, Associate Partner im Bereich Security und Resilienz bei Kyndryl. „Cyberresilienz ist dabei häufig auch Fleissarbeit: Wiederherstellungspläne müssen erstellt, geprobt und immer wieder an neue Bedrohungslagen angepasst werden.“

Darüber hinaus müssen sich Sicherheitsverantwortliche ständig neuen Herausforderungen stellen. Daraus resultieren unzählige Fragen und Anforderungen und es ist nahezu unmöglich, auf dem neusten Stand zu bleiben. Aus diesem Grund hat Kyndryl einen Security Think Tank ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine kundenzentrische, herstellerunabhängige Plattform für den Wissensaustausch. Über diese Plattform können sich CISOs und CSOs über aktuelle Themen, akute Planungs- und Umsetzungsvorhaben informieren und sich mit Sicherheitsexperten austauschen. So profitieren sie vom immensen Fachwissen von Kyndryl. Die Themenfelder umfassen beispielsweise regulatorische Bestimmungen und Standards, Good Practices verschiedener Sicherheitsmassnahmen und neue Erkenntnisse von Kyndryl zu verschiedensten IT-Security-Themen.

„Häufig lassen sich Parallelen in Problemstellungen und Herausforderungen der Unternehmen feststellen. Mit diesem Service möchten wir unser Wissen teilen und unseren Beitrag dazu leisten, die digitale Welt ein wenig sicherer zu machen“, so Bredel ergänzend.

Ein umfangreiches Partnerökosystem ergänzt die Inhouse-Kompetenzen von Kyndryl. Im Bereich Cyberresilienz arbeitet Kyndryl unter anderem Branchengrössen wie Microsoft, Dell oder Veritas zusammen, um ihren Kunden den bestmöglichen Support für ihre individuellen Infrastrukturen zu bieten. (Kyndryl/mc/ps)