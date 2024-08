GenTwo beschleunigt KI-Transformation mit wichtiger Neueinstellung

Zürich – Das Schweizer Fintech-Unternehmen GenTwo, das die Investmentlandschaft durch Assetization revolutioniert, freut sich, die Ernennung von Ursin Brunner zum neuen Head of AI bekannt zu geben.

Diese strategische Einstellung markiert einen bedeutenden Schritt im Engagement des Unternehmens, künstliche Intelligenz, einschliesslich generativer KI und maschinellem Lernen, zu nutzen, um Innovation und Wachstum voranzutreiben. GenTwo sieht in der KI einen Grundpfeiler seines Erfolgs als spezialisiertes Fintech-Unternehmen. Durch die Integration von KI in den Kern seiner Plattform, verbessert GenTwo seine Fähigkeit, seinen Kunden die Entwicklung personalisierter Anlageprodukte im grossen Massstab zu ermöglichen.

Ursin Brunner wird die Bemühungen leiten, KI- und Machine-Learning-Technologien in GenTwo’s Assetization-Plattform als auch betriebsübergreifend zu integrieren. Er stösst von ti&m AG zu GenTwo, wo er das Machine-Learning-Team leitete. Er verfügt über einen starken Hintergrund in Software Engineering und begann seine Karriere 2011 bei der Zühlke Group. Im Jahr 2016 wechselte Ursin Brunner in den Bereich KI/Machine Learning und arbeitete sowohl als Forscher in der Akademie am ZHAW Institut für Angewandte Informationstechnologie als auch als Lead Machine Learning Engineer für ti&m AG. In den letzten 2,5 Jahren leitete er ein Team von zehn ML-Ingenieuren bei ti&m AG. Er wird seine Position am 1. September 2024 antreten.

«Wir freuen uns, Ursin im GenTwo-Team willkommen zu heissen», so Philippe A. Naegeli, CEO von GenTwo. «Seine Expertise wird entscheidend sein, um unsere GenAI- und Machine-Learning-Initiativen zu beschleunigen und uns zu ermöglichen, unseren Kunden und Partnern noch innovativere Lösungen anzubieten, insbesondere im Bereich der Personalisierung von Finanzprodukten im grossen Umfang.»

«Ich bin begeistert, in dieser entscheidenden Phase, in der sich die Finanztechnologie befindet, Teil des GenTwo-Teams zu sein. Das Potenzial der KI, die Investmentlandschaft zu revolutionieren, ist immens, und GenTwo ist perfekt positioniert, um in dieser Transformation eine Vorreiterrolle einzunehmen», fügt Ursin Brunner hinzu.

Neben internen Anwendungen engagiert sich GenTwo für die Integration von KI-Technologien in alle Aspekte seines Geschäfts. Eine spannende Initiative in diese Richtung ist ein neues Programm, welches im September eingeführt wird. Dabei handelt es sich um die Einführung von GenAI-erstellten Produktvideos für Kunden mit personalisierten KI-Avataren. Diese werden die Art und Weise, wie Finanzprodukte präsentiert und erklärt werden verändern und komplexe Konzepte für Endnutzer zugänglicher und ansprechender machen. Dies ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen von GenTwo, seinen Kunden zum Erfolg zu verhelfen, indem es ihre Produktmarketingbemühungen unterstützt. (GenTwo/mc/ps)