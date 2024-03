GObugfree setzt mit Christina Kistler und Marcel Eyer auf Co-CEOs

Zürich – Führungswechsel bei GObugfree. Mit der Ernennung von Christina Kistler und Marcel Eyer zu Co-CEOs unterstreicht GObugfree, die führende Schweizer Plattform für crowd-basiertes Schwachstellenmanagement, ihr Engagement für Vielfalt und Innovation in der Führungsstruktur. Dies ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, das sich für die Förderung von Ethical Hacking und die Zugänglichkeit von Cybersecurity einsetzt, insbesondere zum Schutz von KMUs in der DACH-Region.

Das Startup GObugfree hat sich zum Ziel gesetzt Cybersicherheit für Unternehmen jeder Grösse erschwinglich und damit zugänglich zu machen. Lange Zeit war dies nur ein Thema für Grossunternehmen – mit dem Angebot von GObugfree erhalten auch KMU Zugang zu einer verifizierten, weltweiten Community von hunderten von ethischen Hackern und Sicherheitsexperten, Bug-Bounty-Programmen, Vulnerability Disclosure Programmen (VDPs), Community-Bugtests und Attack Surface Analysen.



Mit der Einführung des Co-CEO-Modells setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen, dass es für neue kollaborative Arbeitsmodelle, Diversität und gemeinsame Ziele steht – nicht nur in der eigenen Hacker-Community, sondern auch im GObugfree Team selbst.



Christina Kistler: «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Marcel und dem gesamten GObugfree-Team unsere Mission voranzutreiben. Die Power unserer weltweiten Community von Ethical Hackern und Cybersicherheitsexperten liegt vor allem auch in der kollektiven Intelligenz. Das gilt nun auch für unser Führungsmodell. Gemeinsam wollen wir insbesondere KMU unterstützen, die bei der Sicherung ihrer digitalen Infrastruktur oft vor grossen Herausforderungen stehen.»



Christina Kistler bringt neben ihren Studienabschlüssen in Wirtschaft und Digital Business rund 20 Jahre umfassende Erfahrung in Marketing, Vertrieb, Unternehmertum und strategischer Führung mit. Ihre internationale Erfolgsbilanz bei der Entwicklung wirksamer Marketing- und Vertriebsstrategien in verschiedenen Branchen und Ländern spiegelt ihre Leidenschaft für die Erzielung realer und nachhaltiger Ergebnisse für Unternehmen wider. Ihr strategisches Denken und ihr Unternehmergeist werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, GObugfree auf dem Weg zu mehr Wachstum und Innovation zu führen.



«Mit unserem Co-CEO-Modell wollen wir unsere Führung weiter ausbauen und gleichzeitig die Fähigkeit von GObugfree stärken, unseren Kundinnen und Kunden innovative und wirkungsvolle Lösungen anzubieten, um sich gegen digitale Bedrohungen zu schützen», sagt Marcel Eyer.



Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung, im Projektmanagement und in der IT-Sicherheit übernimmt Marcel Eyer die Verantwortung für die Leitung der technischen Aspekte des Unternehmens. Seine Expertise in der Entwicklung sicherer Anwendungen unterstreicht sein Engagement für die Integrität und Zuverlässigkeit der GObugfree Plattform. Marcels Hingabe für exzellente Softwareprodukte wird die technische Vision des Unternehmens weiter vorantreiben.



Die Mitgründer Rolf Wagner, Michael Schläpfer und Pawel Kowalski bleiben weiterhin fester Bestandteil des Unternehmens. Rolf Wagner als COO und Michael Schläpfer als CSO bleiben im Management-Team und bringen weiterhin ihre langjährige Security-Expertise ein, um strategische Initiativen voranzutreiben. Pawel Kowalski übernimmt aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in der Softwareentwicklung und Produktentwicklung die Rolle des Senior Business Development Managers, um den weiteren Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.



GObugfree blickt zuversichtlich in die Zukunft, gestärkt durch sein erweitertes Führungsteam und sein unerschütterliches Engagement für seine Mission, Crowdsourcing-Cybersecurity für alle zugänglich zu machen.



Weitere Informationen über GObugfree und seine Dienstleistungen finden Sie unter www.gobugfree.com. (GObugfree/mc/hfu)