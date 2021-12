Google-Jahresrückblick 2021: Euro 2021 und Coronavirus Schweiz sind die Suchbegriffe des Jahres

Zürich – Der Google-Jahresrückblick zeigt auf, was die Menschen hierzulande und weltweit 2021 bewegt hat. Es war erneut ein Corona-Jahr – aber auch ein Jahr mit grossen Ereignissen, bewegenden Schlagzeilen, inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Themen.

Welche Menschen haben in der Schweiz für Aufsehen gesorgt? Welche Themen dominierten und welche Fragen wurden von Schweizer Google-Nutzer gestellt? Das Video zu den globalen Suchtrends bietet bereits einen Vorgeschmack:

Fussball, Corona und Tennis prägen 2021

Wenn es ein Thema gibt, das uns das ganze Jahr begleitet hat, so ist es die globale Pandemie in all ihren Facetten. Da der Google Jahresrückblick allerdings nicht die meistgesuchten, sondern die “trending” Suchanfragen* betrachtet (also jene Suchbegriffe mit dem höchsten, prozentualen Wachstum an Suchanfragen) und Corona bereits das Vorjahr dominierte, sichert sich dieses Jahr ein anderes Thema den Platz 1: Die Fussball-Europameisterschaft 2021. Die Schweizer Fussball-Fans erinnern sich mit Stolz an die grossartigen Leistungen der Nati an der Euro, ans Penalty-Drama gegen Frankreich sowie gegen Spanien, und an die Glanzleistungen von Goalie Yann Sommer. Die Euro 2021 ist nicht nur das trending Thema schlechthin, sondern auch die meistgesuchte Europameisterschaft aller Zeiten in der Google Suche. Auf Platz 2 steht die Corona-Pandemie. Als Fussball-liebendes Land schafft es im Google Ranking der Schweiz die Champions League auf den dritten Platz. Nachdem das Thema Fussball im vergangenen Jahr einige Pausen verzeichnet hatte, ist es somit 2021 in voller (Such-)Stärke zurück.

Die Suchbegriffe des Jahres 2021 in der Schweiz:

Euro 2021

Corona Schweiz

Champions League

Roland Garros

SRF Tippspiel

Squid Game

iPhone 13

Serie A

Wimbledon

Christian Eriksen

Schlagzeilen und Aufreger

Aufreger gab es einige dieses Jahr. Schweizerinnen und Schweizer suchten nach Christian Eriksen, der beim EM-Gruppenspiel in Kopenhagen zusammenbrach und auf dem Rasen wiederbelebt werden musste. Das Achtelfinale der Schweizer gegen “Les Bleus” aus Frankreich verzeichnete ebenfalls ein hohes Suchinteresse. Und schlussendlich suchte die Schweiz nach Nachrichten rund ums Thema Covid-Zertifikat.

Christian Eriksen

Schweiz Frankreich

Covid Zertifikat

Whatsapp Störung

Suezkanal

Astrazeneca

Granit Xhaka

Hochwasser Schweiz

Éric Zemmour

Kariem Hussein

Persönlichkeiten Schweiz 2021: Sport gewinnt: Sommer, Shaqiri, Bencic in den Top 3

Gleich zwei aktive Nati-Spieler begegnen uns in den Top 3 der trending Persönlichkeiten des Jahres aus der Schweiz. Platz 1 geht an Yann Sommer, der mit einer Meisterleistung an der EM zum Helden der Nation wurde. Sein Kollege Xherdan Shaqiri belegt die 2. Position, dicht gefolgt von der Tennisspielerin Belinda Bencic auf Rang 3, welche an den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Einzel gewann.

Yann Sommer

Xherdan Shaqiri

Belinda Bencic

Haris Seferović

Granit Xhaka

Murat Yakin

Vladimir Petković

Breel Embolo

Mario Gavranović

Ruben Vargas

Persönlichkeiten International 2021

Auf der Liste der internationalen Persönlichkeiten, nach denen in der Schweiz dieses Jahr besonders oft gesucht wurde, steht Christian Eriksen ganz oben. Alec Baldwin geriet durch ein Unglück am Filmset, bei dem eine Person ums Leben kam, in die Schlagzeilen. Auf die 3. Position kickt sich der französische Fussballspieler Kylian Mbappé, der im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz den entscheidenden Penalty verschoss.

Christian Eriksen

Alec Baldwin

Kylian Mbappé

Novak Djoković

Rafael Nadal

Joe Biden

Bernie Sanders

Thomas Gottschalk

Giorgio Chiellini

Gianluigi Donnarumma

Abschiede 2021

Auch dieses Jahr mussten wir uns von geliebten Menschen verabschieden. So auch von Kasia Lenhardt. Das polnische Model beging Suizid und sorgte damit für viele traurige Schlagzeilen und Suchanfragen. Der Tod des deutschen Entertainers, Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren traf viele Menschen überraschend. Der US-amerikanische Rapper und Schauspieler DMX belegt Platz 3 der Liste, welche die Persönlichkeiten zeigt, von denen wir uns 2021 verabschieden mussten und die gleichzeitig den grössten Anstieg an Suchinteresse verzeichneten.

Kasia Lenhardt

Willi Herren

DMX

Prinz Philip

Jason Dupasquier

Jean Paul Belmondo

Jan Hahn

Gabby Petito

Patrick Juvet

Marco Borradori

Die Film-Highlights des Jahres 2021

Fast & Furious ging dieses Jahr in die 9. Runde und ist an Beliebtheit nicht zu übertreffen – wenn man den Google Suchanfragen glauben schenkt. Der Actionfilm mit den schnellsten Autos ist der beliebteste Film des Jahres auf Google. Black Widow mit Scarlett Johansson folgt auf Platz 2. James Bond does return und belegt mit “No Time to Die” den 3. Platz auf der Rangliste der beliebtesten Filme des Jahres.

Fast & Furious 9

Black Widow

James Bond No Time to Die

Red Notice

Army of Thieves

Eternals

Army of the Dead

Nomadland

Seaspiracy

The Suicide Squad

Wie und was – diese Fragen haben Schweizer:innen (der Google Suche) 2021 gestellt

Wenn Menschen die Google Suche nutzen, so geben sie nicht immer nur einen Begriff ein. Es werden auch ganz alltägliche (und nicht ganz alltägliche) vollständige Fragen in der Google Suche gestellt. Auch dieses Jahr präsentieren wir die häufigsten Fragen an Google. Auch hier spielen Corona und mit der Pandemie einhergehende Themen eine grosse Rolle. Aber es sind auch ganz praktische Fragen, die Herr und Frau Schweizer beschäftigten, wie zum Beispiel die Frage, was heute gekocht werden soll.

Die Wie-Fragen 2021:

Wie lange ist ein PCR-Test gültig?

Wie viele Kantone hat die Schweiz?

Wie lange dauert Corona?

Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

Wie lange ist ein Antigentest gültig?

Wie alt ist Ronaldo?

Wie viele Schweizer sind geimpft?

Wie viel kostet ein Corona-Test?

Wie viele Menschen gibt es auf der Welt?

Wie viele Wochen hat ein Jahr?

Die Was-Fragen 2021:

Was koche ich heute?

Was tun bei Blasenentzündung?

Was bedeutet Hollywood?

Was ist Pfingsten?

Was ist ein Mellotron?

Was ist ein Covid Zertifikat?

Was ist pansexuell?

Was kostet ein PCR-Test?

Was passiert in Afghanistan?

Was ist Schmand?

Selber machen 2021: Glace, Ravioli und Pommes 🙂

Wir waren viel daheim! Und viele Schweizer Google Nutzer:innen wollten daher wissen, wie man gewisse Dingen “selber macht”. Das ist die Liste der beliebtesten Suchanfragen rund ums Thema ‘Do it yourself’:

Glace selber machen

Ravioli selber machen

Pommes selber machen

Eistee selber machen

Pasta selber machen

Sauerkraut selber machen

Holunderblütensirup selber machen

Bubble Tea selber machen

Kuchenteig selber machen

Gnocchi selber machen

Mach’s gut 2021!

Beim Rückblick auf das Jahr ist es häufig erstaunlich, wie viele Themen uns in 12 Monaten begleitet haben, was wir erlebt und erfahren haben – und dabei sind diese Listen nur ein kleiner Einblick in das, was 2021 ausgemacht hat. Wenn Sie diese Einblicke auch für andere Länder einsehen möchten oder wissen wollen, was weltweit angesagt war, schauen Sie auf die Website yearinsearch.google/trends. (mc/pg)

Jahresrückblick 2021