Google-Manager York Scheunemann wird VR-Mitglied bei EHL Holding SA und EHL Next SA

Lausanne – York Scheunemann wird Mitglied des Verwaltungsrats der EHL Holding SA und der EHL Next SA, der neuen Einheit der EHL Gruppe, die für Innovationsprojekte zuständig ist. Als erfahrene Führungskraft aus der Technologiebranche soll er die Fähigkeit der EHL Gruppe, die Bildungslandschaft von morgen neu zu gestalten, zusätzlich stärken.

Mit 20 Jahren Erfahrung in digitalem Marketing, digitaler Transformation und Ausbildung von Unternehmen in der EMEA-Region, vereint York Scheunemann als Führungspersönlichkeit ein tiefes Verständnis der Geschäftswelt und eine unternehmerische Denkweise, wobei er den Menschen stets in den Mittelpunkt stellt. Er hilft Unternehmen dabei, inspirierende, zukunftsorientierte Kulturen und Strukturen zu schaffen und ist fest davon überzeugt, dass Sinnhaftigkeit, starker Teamgeist sowie Vertrauen essenzielle Aspekte für Innovation und Wandel sind.

In seiner aktuellen Rolle ist York Scheunemann bei Google Business Lead für Kundenprogramme im EMEA-Raum. Zusätzlich zu seiner technischen Expertise fokussiert er sich auch auf Themenfelder wie «Arbeitswelt der Zukunft» oder achtsame Führung und teilt die Überzeugung der EHL Gruppe, dass starke Werte und Wohlwollen die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sind.

«Ich freue mich sehr, dem EHL-Verwaltungsrat beizutreten und die weltweit führende Hospitality-Managementschule bei ihrer Entwicklung zu einer digitaleren Organisation zu unterstützen. Digitalisierung ist nicht mehr eine Frage der Wahl. Sie findet statt. Es geht darum zu entscheiden, ob wir Zuschauer oder Pioniere sein wollen. Mit ihrer langjährigen Geschichte als Vorreiterin ist die EHL prädestiniert eine führende Rolle in der Veränderung der Welt der Bildung einzunehmen. Ich danke dem Stiftungsrat, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Vertrauen und den herzlichen Empfang und kann es kaum erwarten dazu zu stossen», sagt York Scheunemann. (EHL/mc)

EHL Group