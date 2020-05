Green Datacenter und ti&m lancieren komplett verwaltete Hybrid-Cloud basierend auf Anthos von Google Cloud

Lupfig – Green Datacenter und ti&m bieten künftig gemeinsam Hybrid- und Multi-Cloud-Computing auf der Basis von Anthos von Google Cloud. Jedes Unternehmen trägt eine Schlüsselkomponente dazu bei, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT zu begleiten.

Anthos ist die Hybrid- und Multi-Cloud-Applikationsplattform von Google Cloud, die es den Kunden ermöglicht, ihre bestehenden Applikationsstacks zu modernisieren, die durch offene Standards wie beispielsweise Kubernetes, Istio und Knative betrieben werden. Dabei fasst Anthos die Kontroll- und Verwaltungsaufgaben für alle Cloud-Umgebungen zusammen und erlaubt ein einheitliches Management über Private und Public Clouds hinweg. Dadurch wird die Entwicklung und das Ausrollen der Applikationen standardisiert und vereinfacht.

«Unternehmen wählen für ihre Cloud-Migration selten einen Big-Bang-Ansatz,» sagt Roger Süess, CEO des Cloud-Anbieters Green Datacenter. «Effektive Ansätze beginnen mit einer Überprüfung, welche Geschäftsprozesse am meisten von einer Modernisierung profitieren.»

Thomas Wüst, CEO ti&m, stimmt dem zu. «Damit Agilität und Produktivität gesteigert werden können, wie dies cloud-basierte Ansätze versprechen, ist ein sorgfältiges Zusammenspiel erforderlich: Wir helfen den Kunden, eine neue, leichte Funktionalität zu schaffen, die mit ihren bestehenden Systemen reibungslos zusammenarbeitet. Dabei schaffen wir ein optimales Gleichgewicht zwischen Applikationen, die weiterhin lokal bleiben und denen, die für die Cloud neu gebaut und gestaltet werden.»

Viele Unternehmen, die ihre Reise in die Cloud eben begonnen haben, vermissten bisher ein Angebot, das alle Teile zusammenführt: eine Private Cloud, eine in der Schweiz betriebene Hyperscale-Umgebung sowie die Applikationsentwicklung und IT-Beratungsdienstleistungen aus einer Hand. Denn von Anfang an bestand das Versprechen der Cloud stets darin, dass sie es den Unternehmen ermöglichen würde, sich auf ihr Kerngeschäft und auf ihre Differenzierung konzentrieren zu können. Die heutige Ankündigung von Green und ti&m will dieses Versprechen einlösen, indem die beiden Partner als One-Stop-Shop für IT-Modernisierungsprojekte für Unternehmen in der Schweiz agieren.

Eine hybride Demo-Umgebung des neuen Angebots ist bereits verfügbar. (Green Data Center/mc)