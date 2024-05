Gruppe um Petrus Advisers meldet Temenos-Beteiligung von 5,123 Prozent

Temenos: Petrus Advisers fordert Rücktritt von Interims-Chef Andreades

Unter Andreades Leitung habe sich ein Klima für kurzfristige Gewinne über längerfristigem Erfolg durchgesetzt, heisst es in einem Brief von Petrus Advisers an den Temenos-VR-Präsidenten Thibault de Tersant.