Hitachi Vantara mit neuem Manager für Schweiz und Österreich

Zürich/ Wien/ Santa Clara – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat Michael Roth mit Wirkung zum 1. Dezember zum neuen Managing Director für die Schweiz und als Enterprise Sales Director für Österreich ernannt. In der Wiener Niederlassung wird er von Reinhard Rodinger, Director Service & Support EMEA Central bei Hitachi Vantara, unterstützt, der dort die Funktion als Managing Director übernimmt.

Michael Roth hat Abschlüsse der Universität Bern als Betriebswirtschaftler (MBA) und Elektroingenieur und verfügt über langjährige Erfahrung im IT-Sektor. Zuletzt war er als Head of Corporate Account Organisation bei der Swiss Post beschäftigt, davor in verschiedenen Führungspositionen bei Cisco Systems, wo er unter anderem als Director Partner Business Management EMEAR das gesamte Partnergeschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Russland verantwortete.

„Mein Ziel ist es, mit dem bestehenden Enterprise Sales Team für nachhaltiges Umsatzwachstum in den Vertriebsregionen Schweiz und Österreich zu sorgen und die Erfolgsstory von Hitachi Vantara auf beiden Märkten fortzuschreiben”, so Michael Roth. „Mit seinen innovativen Produkten und Lösungen für die digitale Infrastruktur ist Hitachi Vantara hervorragend aufgestellt, um mittelständische und grosse Unternehmen bei den Herausforderungen der Digitalisierung zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Roth einen Top-Manager mit grosser Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Vertriebsmanagement, Leadership und Partner-Management für Hitachi Vantara gewinnen konnten”, kommentiert Dr. Patric Märki, Senior Vice President Enterprise Sales EMEA bei Hitachi Vantara. „Die Schweiz mit ihren zahlreichen Grosskonzernen und Österreich als Tor zu Osteuropa sind für unsere Organisation enorm wichtig. Bei Michael Roth wissen wir beide Niederlassungen in guten Händen.” (Hitachi Vantara/mc)