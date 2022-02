Hostpoint verzeichnet im Jubiläumsjahr 2021 erneut ein Rekordwachstum

Rapperswil-Jona – Das Jahr 2021 war für den grössten Webhosting- und Domain-Provider der Schweiz erneut ein überaus erfolgreiches. Hostpoint verzeichnete einen Jahresumsatz von 26,8 Millionen Franken und damit ein Rekordwachstum. Mit beinahe 16 Prozent Wachstum konnte der Rapperswiler Internetdienstleister auch bei den verwalteten Domains deutlich zulegen.

Das vergangene Jahr war für Hostpoint nicht nur ein Jubiläumsjahr, sondern trotz der pandemiebedingten Herausforderungen auch ein weiteres Rekordjahr. Der erzielte Jahresumsatz betrug insgesamt 26,8 Millionen Franken. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr belief sich somit auf 2,8 Millionen Franken (11,7 Prozent) und entspricht damit dem grössten Umsatzwachstum in der Geschichte des Unternehmens.

«Wir freuen uns selbstverständlich sehr über dieses ausgezeichnete Ergebnis und sehen es als Bestätigung, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind. Auch im Jahr 2021 haben wir viel in die Weiterentwicklung unserer Plattform und unserer Produkte sowie in den weiteren Ausbau unseres Supportangebots investiert», erklärt Hostpoint-CEO und Co-Founder Markus Gebert.

20-Jahr-Jubiläum

Besonderes Highlight im abgelaufenen Jahr war das 20-Jahr-Jubiläum des einstigen Rapperswiler Tech-Startups. In diesen zwei Jahrzehnten ist es Hostpoint gelungen, kontinuierlich zu wachsen und sich als grösster Anbieter für Webhosting und Domainregistrationen in der Schweiz zu etablieren. Heute beschäftigt Hostpoint 78 Mitarbeitende.

Meilenstein von einer Million verwalteter Domains im Blick

In dem sehr wichtigen Domaingeschäft nähert sich Hostpoint mit grossen Schritten dem «magischen Meilenstein» von einer Million Domains. Per Ende 2021 verwaltete Hostpoint insgesamt 919’523 Domainnamen, was einem Zuwachs von 15,9 Prozent entspricht.

Auch beim Webhosting bestätigen die Zahlen den Wachstumstrend. Die Gesamtzahl aller gehosteten Websites nahm um 5 Prozent auf nunmehr 305’281 zu. Darunter fallen mehr als 100’000 WordPress-Installationen, womit Hostpoint seine Position als führender WordPress-Dienstleister im Schweizer Markt weiter festigen konnte. Zudem setzen immer mehr Privatkunden und Unternehmen auf die E-Mail-Services von Hostpoint. So wurden bei Hostpoint per Ende 2021 insgesamt 722’578 E-Mail-Adressen verwaltet (plus 6,1 Prozent).

Im Jahr 2021 setzte Hostpoint auch im Bereich der Internetsicherheit verschiedene Massnahmen um. So wurde bereits für eine Vielzahl bei Hostpoint registrierter .ch- und .li-Domains der Sicherheitsstandard DNSSEC aktiviert. Per Ende 2021 zählte Hostpoint über 300’000 Domains mit DNSSEC-Signierung. Damit belegt Hostpoint einen Spitzenplatz und leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Internetsicherheit in der Schweiz.

Hostpoint weiterhin mit Swissness-Garantie

Während im Schweizer Hosting-Markt zurzeit einige ausländische Investoren mit Übernahmen von lokalen Providern von sich reden machen, setzt Hostpoint weiterhin vollumfänglich auf den Faktor «Swissness», wie Markus Gebert betont: «Wir möchten langfristig der führende Schweizer Anbieter für Schweizer Kunden bleiben und gehen weiter unseren eigenen, unabhängigen Weg. Dabei dürfte sich unsere Position durch das veränderte Marktumfeld sogar noch verbessern.» Hostpoint ist weiterhin zu 100 Prozent inhabergeführt und damit vollständig in Schweizer Hand. Zudem werden alle Kundendaten in der Schweiz gespeichert. (Hostpoint/mc)