Metanet holt Tom Brühwiler als Senior Communication Manager an Bord

Zürich – Per 1. Oktober 2024 hat Tom Brühwiler die neu geschaffene Position als Senior Communication Manager bei Metanet übernommen. Der 55-jährige Branchenprofi wird sich künftig um die Kommunikationsaktivitäten des Webhosting-, Server- und Domainanbieters in der Schweiz kümmern und diese weiterentwickeln.

Brühwiler war zuletzt fast sieben Jahre beim Hosting-Provider cyon und zuvor bei Hostpoint in verschiedenen Kommunikationsrollen tätig. Er kann damit auf ein langjähriges Know-how sowie ein exzellentes Netzwerk in der Webhosting-Branche zurückgreifen.

Metanet mit Sitz in Zürich wurde 2000 gegründet und gehört zu den wichtigsten Schweizer Anbietern von Internet-Dienstleistungen in den Bereichen Domains, E-Mail und Webhosting sowie Cloud-Lösungen und Security Services. Seit 2022 ist Metanet Teil der Unternehmensgruppe group.one, die digitale Lösungen wie Hosting und Software as a Service für über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Europa bereitstellt. (pd/mc/pg)