Dübendorf/Zürich – Huawei bringt AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario Access Points auf den Markt – besseres Netzwerkerlebnis für Kunden im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Einzelhandel und in der Fertigungsindustrie.

Huawei hat seine All-Scenario-WLAN-Lösung auf den Markt gebracht. Mit der Anwendung der Wi-Fi-7-Standardtechnologie wird die Netzwerkerfahrung von Kunden im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Einzelhandel und in der Fertigungsindustrie substanziell verbessert.

Yang Chaobin, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident für IKT-Produkte und -Lösungen, erläutert: «Die branchenweit ersten kommerziellen Wi-Fi 7 Access Points (APs) unterstützen 120 gleichzeitige HD-Videokanäle und bieten eine flächendeckende Bandbreite von 10 Gbit/s.» Die Huawei AirEngine Wi-Fi 7 All-Scenario APs zeichnen sich durch eine extrem hohe Single-Terminal-Rate und einen hohen AP-Durchsatz aus. Darüber hinaus nutzen die Huawei AirEngine Wi-Fi 7 APs viele innovative Technologien, wie z. B. die intelligente Antenne mit dynamischem Zoom, die CoSR-Multi-AP-Koordination (Coordinated Spatial Reuse) und AI-Roaming, um eine drahtlose Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s zu bieten und intelligente Multimedia-Planung zu ermöglichen. Auf diese Weise unterstützt ein einziger AirEngine Wi-Fi 7 AP bis zu 120 gleichzeitige Benutzer mit hoher Arbeitsplatzdichte ohne Begrenzungen der Übertragungsrate oder Bandbreitenbeschränkungen von Download-Diensten. All diese Eigenschaften machen Huawei AirEngine Wi-Fi 7 zu einer idealen Wahl für Büroszenarien mit hoher Arbeitsplatzdichte.

Huawei kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz im Bereich Wi-Fi für Unternehmen verweisen und ist massgeblich an der Entwicklung von Wi-Fi 4 bis Wi-Fi 7 beteiligt. Auf den europäischen Unternehmensmärkten werden die AirEngine-Produkte von Huawei weithin in den Bereichen Bildungswesen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und noch weiteren Sektoren eingesetzt. Huawei hat sich schon immer auf die Erfahrungen, die Anforderungen und die Probleme der Kunden konzentriert, um hochwertige Wi-Fi-Netzwerke für Unternehmen zu entwickeln, und wurde dafür mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht.

Vor kurzem hat Huawei bei den Wireless Broadband Alliance (WBA) Industry Awards 2023 die Auszeichnung «Best Enterprise Wi-Fi Network 2023» für seine praxiserprobte, hochwertige AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung gewonnen. Dies ist die erste Auszeichnung für Wi-Fi 7 und spiegelt wider, wie sehr die AirEngine Wi-Fi 7 APs von Huawei von den weltweiten Unternehmensanwendern anerkannt werden. 2023 ist das erste Jahr, in dem Wi-Fi 7 APs kommerziell genutzt werden. Damit wird dieser neueste Wi-Fi-Standard zum ersten Mal wirklich für die Menschen im täglichen Leben und bei der Arbeit eingesetzt. Die Auszeichnung ist ein Zeichen für die breite Anerkennung innovativer Ideen, praxisbewährter Anwendungen und der Führungsrolle der Produkte der AirEngine Wi-Fi-Serie von Huawei.

Darüber hinaus hat Huawei gemäss dem Trend der Wi-Fi-Evolution bereits den nächsten Trend vorbereitet: Die Multi-GE Campus-Evolution.

Da Wi-Fi 7 eine grössere Bandbreite bietet, müssen Campus-Netzwerke diesen Datenverkehr bewältigen können, weshalb eine Multi-GE Campus-Evolution bevorsteht. Beim Übergang von 1 GE-Zugangs-Switches zu 2,5 GE-Zugangs-Switches gibt es zwei Hauptgründe für diese Entscheidung: 2,5 GE kann Wi-Fi-7-Datenverkehr meistern und ausserdem alle Arten von Geräten, die 2,5 GE, 1 GE, 100 Mb sowie 10 Mb verwenden, unterstützen. Ein weiterer wichtiger Faktor besteht darin, dass Kunden so ihre aktuelle Verkabelung beibehalten können, was einen reibungslosen Übergang zu Wi-Fi 7 ermöglicht.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Huawei weiterhin mit Wi-Fi-Netzwerken für Unternehmen beschäftigen und mit globalen Unternehmen zusammenarbeiten, um weitere innovative Wi-Fi-Anwendungsfälle an Unternehmensarbeitsplätzen, in der Produktion und Fertigung, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen und in noch weiteren Sektoren zu erkunden. Das Unternehmen wird das enorme Potenzial von Wi-Fi-Netzwerken und anderen Innovationen weiter ausschöpfen, um die digitale Transformation der Industrie voranzutreiben. (Huawei/mc/ps)