Huawei-Digitaltruck rollt durch die Schweiz: grüne Digitallösungen im Fokus

Dübendorf/Zürich – Unter dem Motto «Digital & green – create new value together» stellt Huawei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Effizienz in den Fokus seiner diesjährigen europaweiten Roadshow. Die Digitaltrucks von Huawei werden auf ihrer Tour durch 22 Länder vom 6. bis 15. Juni 2023 auch in der Schweiz ihre Stopps einlegen.

Die Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023 stellt die neuesten Technologien und Lösungen für Unternehmen vor, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Einklang sehen. Die Roadshow vernetzt Kunden, Partner und Branchenexperten und führt durch ganz Europa – mit Halt in über 70 Städten.

Die Teilnehmer können Huawei-Produkte aus erster Hand testen und die Top-Experten des Unternehmens persönlich kennenlernen.

Nach dem grossen Erfolg der letztjährigen Roadshow, bei der mehr als 8’500 Besucher den Truck besichtigten, wird sich der Event auch in diesem Jahr wieder auf dedizierte Branchenszenarien wie Bildung, Verwaltung, Gesundheitswesen, ISP, Einzelhandel, Finanzen und Verkehr konzentrieren.

Stationen in der Schweiz in allen Landesteilen

In der Schweiz sind es fünf engagierte Huawei-Distributions-, Implementations- und Technologiepartner, die diese Roadshow als Co-Veranstalter mittragen und Experten für alle Auskünfte zu den ausgestellten Huawei-Technologien, -Produkten und -Lösungen vor Ort stellen.

Die Stationen im Einzelnen:

Zahlreiche Innovationen auf der Show – und mit dem Ohr nah am Puls der Bedürfnisse

«Huawei will der bevorzugte und verlässliche Partner für die digitale Transformation von Unternehmen sein. Ziel des diesjährigen Events ist es daher, unseren Kunden und Partnern aller Branchen ein offenes Forum zu bieten, auf dem wir gemeinsam mit ihnen ihre individuellen Anforderungen identifizieren. Anhand personalisierter Szenarien möchten wir so mit unseren innovativen Produkten und Lösungen echten Mehrwert schaffen», sagt Todd Sun, Vice President of European Enterprise Marketing & Solution Sales Department.

Diese Produkte und Lösungen gibt es unter anderem auf der Roadshow zu sehen:

Das Angebot an kabelgebundenen und kabellosen LAN-Infrastrukturlösungen für Unternehmensnetzwerke, für das Huawei erst kürzlich als Leader im 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure anerkannt wurde, umfasst:

CloudCampus 3.0: Eine End-to-End-Lösung für LAN, WLAN und WAN im Unternehmensbereich

CloudEngine-Switches: Netzwerk-Skalierung, Automatisierung und Programmierbarkeit für verschiedene Netzwerkgrössen

AirEngine-WLAN-Access Points: Ausgezeichnete Access Points mit Gbit/s-Geschwindigkeiten für den kabellosen Campus

iMaster NCE: Eine automatisierte, intelligente Netzwerkmanagement-Plattform

Darüber hinaus zeigt Huawei: