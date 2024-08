Huawei: European Leadership Academy für die «EU Digital Skills Awards 2024» nominiert – Schweiz neu mit dabei!

Zürich – Die European Leadership Academy, die Huawei-Initiative zur Talententwicklung für Frauen in Europa, wurde in der Kategorie «Women in ICT Careers» für die Digital Skills Awards 2024 der Europäischen Kommission nominiert. Die jüngste Ausgabe des Format ist soeben in Warschau mit zukünftigen weiblichen Führungskräften aus 29 Ländern über die Bühne gegangen. An der nächsten Academy dürfen nun auch Schweizerinnen ihre Bewerbungen einreichen.

Mit den Awards werden herausragende Leistungen von Organisationen in ganz Europa anerkannt und gewürdigt, die zur Förderung digitaler Kompetenzen und so zu den Zielen der Digitalen Dekade der Europäischen Kommission beitragen: Es soll eine digital qualifizierte Bevölkerung gefördert und die Zahl hochqualifizierter digitaler Fachkräfte erhöht werden. Gleichzeitig geht es um die Verwirklichung von Gleichstellung und darum, Frauen beim Zugang zu Führungspositionen zu unterstützen.

Die European Leadership Academy (ELA) von Huawei befähigt Frauen, eine aktive Rolle in der digitalen Zukunft zu spielen. Damit wird die Geschlechterkluft geschlossen und ein gleichberechtigteres sowie nachhaltigeres Europa geschaffen, so die Begründung für die Nomination der Huawei-Plattform für die Digital Skills Awards 2024.

Auf die Shortlist in der Kategorie «Frauen in ICT-Karrieren» gelangten die beiden Vorzeigeprogramme «The Schools for Female Leadership in the Digital Age» und «The Women’s Academy for Rural Innovation». Die Nominierungen wurden von der Europäischen Kommission auf der «Digital Skills and Jobs Coalition Platform» bekannt gegeben.

Selina WEN, Repräsentantin von Huawei bei den europäischen Institutionen, fügt hinzu: «Unsere Programme bieten künftigen weiblichen Führungskräften eine einzigartige Gelegenheit, Einblicke in Spitzentechnologien zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass ihre positive Wirkung von der EU anerkannt wird.»

Berta HERRERO, Direktorin der European Leadership Academy und Leiterin der Abteilung Diversity, Equity und Inclusion bei Huawei Europe, betont: «Die European Leadership Academy hat Talententwicklung bei Frauen neu definiert. Sie konkurriert mit erstklassigen MBAs und stellt sicher, dass Europa an der Spitze der digitalen Revolution bleibt. Was erst nur eine Vision war, ist jetzt zu einem zentralen Sprungbrett für die Frauen geworden, die in 5-10 Jahren Europas Wirtschaft und Innovationsökosysteme anführen werden. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.»

Die «Schools for Female Leadership in the Digital Age» fördern Gleichstellung an der Schnittstelle von Technologie, internationalen Beziehungen und Wirtschaft.

Gerade kürzlich ging die fünfte Ausgabe der «Schools for Female Leadership in the Digital Age» in Warschau zu Ende. Das einwöchige Programm, das Teil der renommierten European Leadership Academy (ELA) ist, untersuchte die Chancen, die sich durch Konnektivität bzw. Netzwerktechnologien für die Verbesserung der Teilhabe von Frauen am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben haben können.

Die Teilnehmerinnen wurden von Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in einer Reihe von Meisterkursen, Podiumsdiskussionen und Teamwork-Challenges betreut, die sich mit Themen wie Programmierung, KI-Ethik, Rhetorik und Nachhaltigkeitsmanagement befassten.

Die «Women’s Academy for Rural Innovation» ist eine bahnbrechende Initiative, die Frauen aus ländlichen Gemeinden dazu befähigt, den grünen und digitalen Wandel erfolgreich zu meistern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmertum, der Nutzung neuer Technologien für nachhaltige Innovationen und der Digitalisierung von KMU. Die Akademie hilft Frauen auf dem Land, die unendlichen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zu nutzen, um das Wirtschaftswachstum in ihren Gemeinden zu fördern. Das erste Programm fand 2022 in Europas grösster Region, der spanischen Region Castilla y León, statt und brachte Frauen zusammen, die in ländlichen Gebieten in der gesamten EU leben und arbeiten.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 haben sich mehr als 12’000 Kandidatinnen für die Teilnahme an den Programmen der European Leadership Academy beworben. Alle ausgewählten Kandidatinnen erhalten im Einklang mit der ELA-Politik der Chancengleichheit ein Vollstipendium für die Teilnahme.

Nachdem sich die Programme bislang nur an junge Frauen in den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie den westlichen Balkanländern und der Ukraine richteten, öffnen sie sich im kommenden Jahr auch für Island, die Türkei – und auch die Schweiz. (Huawei/mc/ps)

Weitere Informationen: https://www.europeanleadershipacademy.eu/