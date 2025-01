Huawei Schweiz kürt wiederum seine Partner of the Year und feiert mit ihnen die gemeinsamen Erfolge

Dübendorf / Zürich – Huaweis Partnernetzwerk im Enterprise-Geschäft wächst dynamisch. Weil das Unternehmensgeschäft von Huawei selbst Jahr für Jahr sein Wachstum beschleunigt. Und auch, weil Huawei das Channelprogramm stetig noch stärker auf Synergien und «Empowerment» ausrichtet. Das Puzzle aus hochstehenden Technologien, gezielten Anreizen, Wertschätzung und Partnerschaftlichkeit sowie höchster Kundenorientierung führt zu gemeinsamem Erfolg im Markt.

Ob Spital, Hochschulinstitution, Gemeinde oder ICT-Provider – in allen Schwerpunktbranchen konnten Huawei Schweiz und seine Enterprise-Partner im vergangenen Jahr neue Kunden gewinnen oder bestehendes Geschäft ausbauen. Ob Storage, Netzwerk oder Datacenterlösungen – mit geeinten Kräften erobern sie Marktanteile und sorgen für Innovation, Sicherheit und hohe Performance.

Huawei investiert nachhaltig in die teils seit mehr als eine Dekade bestehenden Partnerschaften.

Yang Wang, Managing Director, Enterprise Business Group, Huawei Switzerland, fasst das Erfolgsrezept zusammen: «Unser Partnersystem schafft Synergien und befähigt die Partner, die gemeinsamen Kunden in ihren Bedürfnissen optimal ‘abzuholen’. Unsere Lösungen und Services sind über die gesamte Wertschöpfung verzahnt. Wir schulen unsere Partner mit Fokus auf das jeweilige konkrete Szenario, das abzudecken ist, und legen Wert auf einen effizienten Wissenstransfer, der uns allen zugutekommt. Und wir nutzen neue Rabattmodelle, die die Leistungen und Fähigkeiten unserer Partner noch differenzierter honorieren.»

Maurizio Campagnaro, Channel Director EBG bei Huawei Schweiz, ergänzt: «Langjähriges Engagement mit bestens qualifizierten Mitarbeitenden, ein sich kontinuierlich erweiterndes Portfolio, gemeinsame Werte und das andauernde Streben nach Innovation verbinden uns. So realisieren wir herausragende Projekte, so dass wir das Vertrauen von bestehenden Kunden immer wieder durch Höchstleistungen rechtfertigen und von Jahr zu Jahr mehr Neukunden von uns überzeugen können.»

Die Huawei-Partnerawards 2025 gingen in den einzelnen Kategorien an:

IT Partner of the Year:

SONIO AG

IP Partner of the Year:

Cancom Switzerland AG

Distribution Partner of the Year:

Alltron AG

Growth Partner of the Year:

Hint AG

Breakthrough Partner of the Year:

ITpoint Systems AG

Service Partner of the Year:

Axpo Systems AG

MSP of the Year:

UMB AG

Solution Excellence Partner of the Year:

Truecore AG

(Huawei/mc/ps)