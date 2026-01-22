IBM ernennt Katharina Göppinger zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung der IBM Schweiz

Zürich – Katharina Göppinger wurde zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung der IBM Schweiz und Leiterin des Bereichs Technology ernannt. Bisher hatte die Rolle des Vorsitzenden und General Managers Christian Keller inne, der sich entschieden hat, nach über 30 Jahren in Führungspositionen bei IBM zurückzutreten.

Katharina Göppinger leitete zuvor den Bereich Enterprise Sales und verfügt über ein breites technologisches Wissen im Bereich der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz. Katharina Göppinger übernimmt nebst der Funktion als Country General Manager zudem den Bereich Technology. Der Bereich Technology vereint die Produktbereiche Hard- und Software sowie Technology Lifecycle Services, die Betreuung des Partner Ökosystems und die digitalen Vertriebswege der IBM. Zuvor hatte Katharina Göppinger verschiedene Rollen im Bereich, Software-, Storage-Sales sowie im IT-Services Bereich inne. Katharina Göppinger ist seit 2011 für die IBM tätig und hält einen EMBA-Abschluss der ETH/ Universität St. Gallen. (IBM/mc/hfu)