IDnow Partner Intrum AG ermöglicht vollständig digitale Erstellung von elektronischen Signaturen (QES) in der Schweiz

Über Intrum

Weltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 24 europäischen Ländern sowie Brasilien, bietet Intrum Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, digitale Dienste und Zahlungsgarantie an. Dabei beschäftigt das Unternehmen über 10‘000 (davon rund 200 in der Schweiz) engagierte und empathische Mitarbeitende, die über 80‘000 (davon 3‘000 in der Schweiz) Firmen in ganz Europa betreuen. www.intrum.ch



Über IDnow

IDnow ist eine führende Identitätsverifizierungsplattform in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind. Ziel ist es die höchsten Sicherheitsstandards bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. www.idnow.io