Inacta AG als «Mendix Partner of the Year» in der DACH-Region ausgezeichnet

Zug – Inacta AG, das IT-Beratungsunternehmen aus Zug, wurde von Mendix als «Mendix Partner of the Year» in der DACH-Region ausgezeichnet. Diese Anerkennung würdigt Inactas Engagement, Innovationskraft und nachhaltige Erfolge im Bereich digitaler Transformation. Gemeinsam mit Mendix ermöglicht Inacta ihren Kunden schnelle und wertorientierte digitale Lösungen.

Seit dem Abschluss ihrer strategischen Partnerschaft im Sommer 2023 hat sich die Zusammenarbeit zwischen der Inacta AG und Mendix kontinuierlich vertieft. Mendix, ein Unternehmen der Siemens AG und Marktführer im Low-Code-Bereich, bietet eine Plattform, die schnelle und kosteneffiziente Softwareentwicklung ermöglicht. Inacta setzt diese Technologie in Projekten ein, um massgeschneiderte Lösungen für Kunden zu entwickeln und geschäftliche Prozesse zu beschleunigen.

Meilenstein für die Partnerschaft

Im Rahmen des Siemens EMEA Partner Summit 2025 in London erhielt Inacta am 13. November 2024 den begehrten Award als «Mendix Partner of the Year» in der DACH-Region. Überreicht wurde der Award von Daniel Glass, Senior Partner Account Executive DACH bei Mendix. Er lobte das Team der Inacta für ihre herausragenden Leistungen: «In einem Jahr voller Herausforderungen hat Inacta gezeigt, wie technologische Exzellenz, Kundenfokus und Verkaufsstärke echte Mehrwerte schaffen können.» Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Rolle von Inacta als zentraler Mendix Partner in der DACH-Region.

Erfolgreiche Projekte und wertorientierte Kundenlösungen

Inacta nutzt die Mendix-Plattform, um Kunden in unterschiedlichsten Branchen – von der Finanzwirtschaft bis zum Gesundheitswesen – massgeschneiderte, wertorientierte Lösungen zu bieten. Dank der Low-Code-Technologie gelingt es Inacta, IT-Projekte in Rekordzeit umzusetzen und so den strategischen Geschäftserfolg ihrer Kunden massgeblich zu fördern. Von der Modernisierung alter Systeme bis zur Digitalisierung spezifischer Prozesse ermöglicht Low-Code eine schnelle und sichere Umsetzung. Karl Rekeczki, Head Software Innovation bei Inacta, betont: «Unser engagiertes Team hat durch Professionalität und Innovationsgeist massgeblich dazu beigetragen, mit Mendix nachhaltige Kundenzufriedenheit zu schaffen.»

Mendix Deep Dive an unserem Event zu Low-Code und AI

Um mehr über die innovative Low-Code-Technologie zu erfahren, lädt Inacta gemeinsam mit Mendix und Amazon Web Services (AWS) am Mittwoch, 27. November 2024, zum Event «LowCode und AI – powered by Mendix & AWS» nach Zürich ein. Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Low-Code und Artificial Intelligence. Branchenexperten wie Dr. Christoph Baumgarten von der Ostschweizer Fachhochschule sowie Vertreter von Mendix und AWS werden aktuelle Trends und Praxisbeispiele vorstellen. Der inacta.ch Event endet mit einem Apéro, der Gelegenheit zum Networking und Austausch bietet. Interessierte können sich über diesen Link für die Veranstaltung anmelden. (Inacta/mc/ps)