Indigita und BRP Tax präsentieren Online-Kurs zu «Cross-Border-Besteuerung Deutschland»

Genf – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat gemeinsam mit BRP Tax SA, einem führenden Anbieter von Cross-Border-Steuerwissen, einen neuen E-LearningKurs zur deutschen Steuergesetzgebung und die damit verbundene Behandlung verschiedener Finanzprodukte im Cross-Border-Kontext lanciert. Die Schulung erweitert Indigitas umfangreiches Portfolio an Online-Kursen zu übergreifenden und länderspezifischen Steuerthemen.

Das neue Online-Training zur Cross-Border-Besteuerung in Deutschland richtet sich an Finanzfachleute, die mit in Deutschland steuerlich ansässigen Personen arbeiten. Die Kursteilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die Steuervorschriften für Privatkunden, wobei ein Schwerpunkt auf die steuerliche Behandlung verschiedener Finanzprodukte gelegt wird.

Das Training ist in fünf umfassende Kapitel gegliedert und beginnt mit einer Einführung in die grundlegenden Steuerprinzipien, die in Deutschland zur Anwendung kommen. Die Teilnehmenden lernen die Kriterien kennen, anhand denen bestimmt wird, ob eine Person aus steuerlicher Sicht als in Deutschland ansässig gilt. Im anschliessenden Kapitel über die Besteuerung von Einkünften werden die verschiedenen Kategorien von Einkünften erläutert und die steuerlichen Auswirkungen von privaten Vermögenswerten, die mit Finanzinstrumenten in Verbindung stehen, eingehend beleuchtet.

Die Schulung gibt einen Überblick über die Erbschaftsteuer und weitere Steuern, die im deutschen Cross-Border-Umfeld relevant sind, bevor sie auf das allgemeine deutsche Steuergesetz und das Aussensteuergesetz fokussiert, um die Anwendung von Steuervermeidungsvorschriften auf Offshore-Gesellschaften, Lebensversicherungspolicen, Trusts und Stiftungen, und anderes zu erklären.



Der Online-Kurs fährt mit einem Überblick über die anwendbaren Steuersätze für verschiedene Finanzprodukte wie Krypto-Vermögenswerte, (Spot-)Devisengeschäfte, Derivate, Anleihen, Aktien, Edelmetalle und weitere fort. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Besteuerung von Investmentfonds gelegt. Die Schulung endet mit der Präsentation mehrerer Fallstudien und fordert die Teilnehmenden zum Ausfüllen kurzer Wissenstests auf, um ihren Lernfortschritt zu bestätigen.



Das Online-Training dauert zirka 40 Minuten und ist in englischer Sprache verfügbar. Die Schulung kann im Rahmen eines Firmenabonnements gebucht werden.

Für weitere Informationen über das gesamte E-Learning-Angebot von Indigita: https://www.indigita.ch/e-learning (Indigita/mc/ps)

Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 190 Länder.

www.indigita.ch