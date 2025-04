Informatica und Carnegie Mellon University starten Partnerschaft für GenAI-Innovationen im Datenmanagement

Über Informatica

Informatica (NYSE: INFA), ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gestütztes Enterprise Cloud Data Management, erweckt Daten und KI zum Leben, indem es Unternehmen die Möglichkeit gibt, die transformative Kraft ihrer wichtigsten Ressourcen zu nutzen. Hierfür hat der Datenspezialist eine neue

Softwarekategorie geschaffen: die Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC). IDMC ist eine End-to-End-Datenmanagementplattform, die von der KI-Engine CLAIRE® angetrieben wird und die Daten über praktisch alle Multi-Cloud- oder Hybridsysteme hinweg verbindet, verwaltet und

vereinheitlicht, Daten demokratisiert und Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Geschäftsstrategien zu modernisieren und voranzutreiben. Kunden in ungefähr 100 Ländern, darunter über 80 der Fortune 100, vertrauen auf Informatica, um die datengestützte digitale Transformation zu beschleunigen. Informatica. Where data and AI come to life. Weitere Informationen unter https://www.informatica.com/de/