Informatica und Salesforce wollen Partnerschaft erweitern

Redwood City – Informatica, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gestütztes Enterprise Cloud Data Management, gibt Pläne zur Erweiterung seiner Partnerschaft mit Salesforce bekannt. Ziel ist die Integration der Intelligent Data Management Cloud-Plattform von Informatica in Agentforce von Salesforce, die digitale Arbeitsplattform für den Einsatz vertrauenswürdiger, autonomer KI-Agenten, die Teams direkt im Arbeitsfluss unterstützen und entlasten. Dieses neue KI-gestützte Kapitel in der Partnerschaft von Salesforce und Informatica erweitert Agentforce for Sales und Agentforce for Service um eine verbesserte Kundenintelligenz – und versetzt Unternehmen in die Lage, noch individuellere, KI-gestützte Kundenerlebnisse zu schaffen.

Im Zentrum dieser Lösung steht das Master Data Management (MDM) von Informatica: sogenannte „Golden Records“, die Kundendaten aus Dutzenden von Unternehmenssystemen integrieren und so eine optimale Datenqualität sicherstellen. Informatica MDM SaaS nutzt diese Datensätze, um KI-Agenten, die mit Agentforce entwickelt wurden, gezielt anzureichern und zu unterstützen – insbesondere bei geschäftskritischen Anwendungsfällen in Vertrieb und Kundenservice, sowohl im B2C- als auch im B2B-Umfeld.

Die geplanten Hauptfunktionen

Customer Insights, die vollständige Profile, Kontaktinformationen, Kaufverhalten, Produktpräferenzen, komplexe Haushalts- und Organisationshierarchien, Segmentierung, Einwilligungsstatus (etwa DSGVO/CCPA) und Kontaktpräferenzen umfassen.

Verbesserungen im Kundenservice, die Customer Satisfaction Scores und das Ansehen des Unternehmens steigern können, indem Support-Teams bei jeder Interaktion mit aktuellen, kontextreichen Kundendaten ausgestattet werden.

Vertriebsoptimierung, die eine 360°-Kundensicht über alle Unternehmenssysteme hinweg bieten, um die Kundenansprache zu personalisieren und dabei helfen, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherzustellen.

„Daten sind die Grundlage für agentische KI“, sagt Tyler Carlson, SVP, Business Development and Strategy von Salesforce. „Durch die Integration der Stammdatenmanagement-Funktionen von Informatica in Agentforce können Salesforce-Kunden die Interaktionen ihrer KI-Agenten noch besser auf hochwertige Daten stützen, um einen besseren und gezielteren Service und eine stärkere Kundenbindung zu erzielen.“

Informatica MDM SaaS für Agentforce soll auf dem Salesforce AppExchange angeboten werden und ist für die weltweite Verfügbarkeit im zweiten Halbjahr 2025 geplant.

„Bei dieser Zusammenarbeit geht es um Taten, nicht nur um Erkenntnisse“, sagt Rik Tamm-Daniels, GVP of Strategic Ecosystems bei Informatica. „Wir werden den Nutzen von Agentforce für Fachbereichsanwender mit tiefgehenden, zuverlässigen Unternehmensdaten erweitern, um intelligente Kundeninteraktionen zu ermöglichen, die messbare Ergebnisse liefern.“ (pd/mc)