ti&m richtet Führungsstruktur konsequent auf AI-powered Innovation aus

Zürich – ti&m verankert AI-powered Innovation auf C-Level: Philip Dieringer übernimmt die Rolle des Chief AI Officer (CAIO), Simon Baumann erweitert seine Führungsverantwortung in der Deutschschweiz.

ti&m, Schweizer Leader für AI-powered Software Innovation, richtet seine Führungsstruktur strategisch neu aus: Philip Dieringer, seit über zehn Jahren bei ti&m, übernimmt als Chief AI Officer (CAIO) die Gesamtverantwortung für die konsequente Integration von künstlicher Intelligenz in alle Leistungen von ti&m – für das Unternehmen selbst und für seine Kunden. Simon Baumann, seit über elf Jahren bei ti&m, wird Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und übernimmt zusätzlich zu seiner Rolle als Head Bern die Lieferverantwortung für die Niederlassung Basel.

«KI ist für ti&m kein Add-on: sie ist der Motor unserer gesamten Wertschöpfung. Mit Philip Dieringer als CAIO verankern wir AI-powered Innovation strukturell in unserer Führung. Gleichzeitig stärken wir mit Simon Baumann die regionale Verankerung in der Deutschschweiz. Beide Entscheide sind Ausdruck unserer klaren Strategie: Sovereign software solutions delivered at speed to value», so Thomas Wüst, CEO und Inhaber ti&m.

Philip Dieringer wird Chief AI Officer (CAIO)

Philip Dieringer übernimmt neu die Rolle des Chief AI Officer (CAIO). Erstmals in der Geschichte von ti&m wird damit eine dezidierte C-Level-Verantwortung für künstliche Intelligenz geschaffen. Der langjährige ti&m-Mitarbeitende verantwortet in dieser Funktion die strategische und operative Ausrichtung von ti&m als AI-powered Innovation Company nach innen wie nach aussen.

Sein Mandat umfasst die Weiterentwicklung und Skalierung des ti&m AI Studios, die Etablierung von AI-powered Engineering als Standard in der Softwareentwicklung sowie den Aufbau souveräner KI-Lösungen für Kunden in regulierten Branchen wie Banking, Insurance und Public. Der strategische Leitsatz von ti&m gilt dabei als Kompass: ti&m AI-powered Innovation – Sovereign software solutions delivered at speed to value.

Philip Dieringer bleibt in seiner bisherigen Funktion als «Head Neue Niederlassungen» tätig und verantwortet weiterhin die Niederlassungen von ti&m in Frankfurt am Main und Düsseldorf. Die Verbindung beider Rollen steht für das Prinzip «Follow the Customer»: ti&m folgt seinen Kunden dorthin, wo sie tätig sind und bringt Schweizer Qualitätsmassstäbe, AI-powered Engineering und digitale Souveränität als Exportgut in neue Märkte.

Simon Baumann übernimmt zusätzlich die Lieferverantwortung für Basel

Simon Baumann, bisher Head Niederlassung Bern, wird Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von ti&m und übernimmt neu zusätzlich die Lieferverantwortung für die Niederlassung Basel und die strategische Verantwortung der Branchen. Damit bündelt ti&m die Führung seiner Deutschschweizer Standorte ausserhalb von Zürich unter einer erfahrenen Führungsperson und schafft die Voraussetzungen für eine engere Zusammenarbeit und ein beschleunigtes Wachstum in der Region.

Simon Baumann ist seit über elf Jahren bei ti&m und eine treibende Kraft hinter dem Wachstum des Unternehmens in Bern. Er verfügt über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden in regulierten Umfeldern. Die Erweiterung seines Mandats und die Aufnahme in die erweiterte Geschäftsleitung sind ein klares Bekenntnis zur regionalen Präsenz als Grundlage für nachhaltige Kundenbeziehungen.

Strategie: AI-powered Innovation mit Souveränität als Kern

Die personellen Veränderungen sind Ausdruck der konsequenten strategischen Fokussierung von ti&m. Als Schweizer Softwareunternehmen steht digitale Souveränität im Mittelpunkt aller Leistungen: ti&m entwickelt KI-Lösungen, die transparent, effizient und unter vollständiger Datenkontrolle betrieben werden können – on-premises oder in souveränen Cloud-Umgebungen wie der ti&m Swiss Banking Cloud oder der ti&m Swiss eGov Cloud.

Mit dem AI Studio, dem AI Agents Hub und massgeschneiderten AI-Assistenten für Finanzinstitute, Versicherungen und den öffentlichen Sektor begleitet ti&m seine Kunden von der KI-Strategie bis zur produktiven Umsetzung. AI-powered Engineering bedeutet bei ti&m: schneller von der Idee zum Wert ohne Abstriche bei Qualität, Sicherheit und Souveränität. (ti&m/mc/ps)