Innovativ, schick und dynamisch: HUAWEI präsentiert das HUAWEI nova 9

Zürich – HUAWEI stellt heute ein neues Smartphone vor: das HUAWEI nova 9. Das HUAWEI nova 9 ist ein Design-Highlight und überzeugt mit 120 Hz-Display sowie leistungsstarker 50 MP Ultra Vision Kamera. Das Gerät glänzt zudem mit 66W Schnellladefunktion und ausdauerndem Akku.

Eindrucksvolle Kameras, stylisches Design und Top-Leistung

Das HUAWEI nova 9 besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit hoher Leistung und ist insbesondere für die jüngeren Generationen spannend. Denn das Smartphone ist in den Farben Starry Blue und Black ein modischer Begleiter und bietet neben modernen Designelementen, leistungsstarker Performance und innovativen Funktionen auch eine Top-Kamera mit der die besten Schnappschüsse entstehen. Auch Selfies werden mit der Frontkamera neuer Glanz verliehen. Mit gerade einmal 175g, 7,77 mm Dicke und den abgerundeten Ecken ist das HUAWEI nova 9 ein echter Handschmeichler. Das besondere Double Coating sorgt darüber hinaus dafür, dass Fingerabdrücke keine Chance auf dem Smartphone haben.

Deine Kamera. Deine Bilder.

Der Blickfang des HUAWEI nova 9 ist die 4-fach Ultra Vision Kamera im Nebular-Design. Die Kamera setzt sich zusammen aus einer 50 MP Ultra Vision Kamera, einer 8 MP Ultraweitwinkel-Kamera sowie einer Tiefen- und Makro-Kamera mit je 2 MP. Im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz sowie der XD Fusion Engine entstehen Aufnahmen mit hoher Qualität und Details. Dazu kommen ein grosser 1/1,56-Zoll-Sensor und ein RYYB CFA mit hoher Lichtempfindlichkeit, der im Vergleich zu einem Standard-RGGB-Sensor 40 Prozent mehr Licht aufnimmt. So lassen sich selbst bei wenig Beleuchtung besondere Momente aufnehmen.

Auch die 32 MP Frontkamera glänzt: Selfies oder Videoaufnahmen in 4K werden gestochen scharf und natürlich aufgenommen und dank KI-Bildstabilisierung auch ohne Bildwackler. Ein besonderes Highlight ist die gleichzeitige sowie nahtlose Nutzung der Front- und Rückkamera: ein Wechsel der Kamera funktioniert ohne Aufnahmeunterbrechung. Noch einen Schritt weiter geht die Dual-View-Funktion, mit der NutzerInnen beide Kameras gleichzeitig verwenden und so zwei Motive einfangen können – Vloggen war nie einfacher und hat selten mehr Spass gemacht.

Dein Display. Deine Power.

Das reaktionsschnelle 6,57 Zoll (16,69 cm) 120Hz Original-Colour Curved Display mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixel stellt beeindruckende 1,07 Milliarden Farben dar, bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und eine Touch-Samplingrate von 300 Hz für optimale Reaktionsfähigkeit. In Kombination mit der Full-Path-P3-Farbunterstützung sorgt das Display für spektakuläre Eindrücke mit leuchtenden Farben und unglaublichen Details. Je nach Einsatzgebiet wechselt das Display zwischen 60 und 120 Hz, was den Akku schont. Dieser bietet mit 4300 mAh genug Ausdauer und ist mit 66 W SuperCharge innerhalb von 38 Minuten vollständig aufgeladen. Abgerundet wird die Hardware des HUAWEI nova 9 durch 8 GB RAM, 128 GB Speicher, den Snapdragon™ 778G 4G Prozessor und WiFi 6. EMUI präsentiert sich in seiner 12. Version mit neuen optischen Elementen und dem Device+ Modus für eine noch bessere nahtlose Integration vieler Smart Home Geräte im Kontrollzentrum des Smartphones.

Neue HUAWEI-Mobileservices

Ausserdem lanciert Huawei Petal Maps 2.0 auf dem Markt: eine aktualisierte Plattform mit neuen Funktionen wie „Innovative Lane Guidance» für sicheres und stressfreies Fahren oder „Offline Maps», um NutzerInnen auch ohne Internetverbindung den richtigen Weg zu zeigen. Die erste ganzheitliche Videobearbeitungssoftware von Huawei, „Petal Clip», die ebenfalls in Europa eingeführt wurde, ermöglicht es NutzerInnen auf einfache Weise Video- und Fotoinhalte in professioneller Qualität mit eindrucksvollen Effekten und Funktionen zu erstellen.

Petal Search, mittlerweile von über 32 Millionen NutzerInnen monatlich weltweit aktiv genutzt, ermöglicht umfassende Suchen, von Orten in der Nähe bis hin zu Reiseinformationen, Shopping, Nachrichten, Apps und mehr. Mit über 20 ausgewählten Branchen und mehr als 3.000 Content-Partnern an Bord, bietet Petal Search eine ständig wachsende Vielfalt an Inhalten.

Die HUAWEI AppGallery hat mittlerweile 560 Millionen monatlich aktive NutzerInnen und wird von 5,1 Millionen registrierten EntwicklerInnen und PartnerInnen unterstützt, um kontinuierlich eine breite Palette innovativer Apps anzubieten.

Preise und Verfügbarkeit

Das HUAWEI nova 9 ist ab Dezember 2021 in den Farben „Starry Blue“ und „Black“ im Schweizer Handel und im HUAWEI Online Store erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei CHF 499. (Huawei/mc/ps)