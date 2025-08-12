Interiman Group stärkt digitale Führungsposition mit Sebastian Tobien

Renens – Die Interiman Group, eine Schweizer Anbieterin von Personaldienstleistungen, baut ihre strategischen Innovationskapazitäten weiter aus. Mit Sebastian Tobien übernimmt ein erfahrener Führungsexperte die neu geschaffene Position Lead Strategic Business Solutions im Departement Digital & Marketing.

Mit dieser Entscheidung treibt die Interiman Group ihre gruppenweite Digitalisierungsstrategie weiter voran und schafft die Grundlage für exzellente, technologiegestützte Serviceprozesse über alle 12 Marken hinweg.

«Wir freuen uns, mit Sebastian Tobien eine Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die unternehmerisches Denken mit fundierter operativer Erfahrung und digitaler Umsetzungskompetenz vereint», erklärt Yves Schneuwly, Chief Digital & Marketing Officer der Interiman Group. «Sein Auftrag ist von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung unserer digitalen Transformation auf breiter Ebene: Er wird unsere digitale Infrastruktur gezielt weiterentwickeln, operative Exzellenz vorantreiben und Lösungen umsetzen, die sich konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen, Kunden und Kandidat:innen orientieren – mit messbarem Business Impact».

Sebastian Tobien bringt über 15 Jahre Führungserfahrung in der Hotellerie- und Eventbranche mit. Als CEO von dean&david Schweiz leitete er erfolgreich die Sanierung und Neupositionierung des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie. Zuletzt leitete er die Congress Kursaal Interlaken AG, wo er die strategische Neuausrichtung prägte und zahlreiche Prozess- und Digitalisierungsinitiativen erfolgreich umsetzte.

«Digitale Effizienz und analoge Exzellenz sind kein Widerspruch – sie sind vielmehr der Erfolgsfaktor moderner Personaldienstleistungen», betont Sebastian Tobien. «Meine Aufgabe sehe ich darin, gemeinsam mit den Teams Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert schaffen – für Mitarbeitende, Kund:innen und Kandidat:innen.»

Im Mittelpunkt seiner neuen Rolle steht die Identifikation, Entwicklung und Implementierung skalierbarer Lösungen für Geschäftsprozesse, Systeme und Plattformen.Sebastian Tobien versteht Transformation als partnerschaftlichen Prozess mit hoher Nähe zur operativen Realität: «Wir transformieren nicht um der Transformation willen. Wir schaffen Lösungen, die wirken – gemeinsam mit den Menschen, die tagtäglich den Unterschied machen.» (interiman/mc/hfu)

Interiman Group