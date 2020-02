IT-Fachkräftemangel: CIOs beunruhigt, Bewerber profitieren

Zürich – Die IT ist einer der am stärksten vom Fachkräftemangel betroffenen Bereiche in der Schweiz. Während die Situation für die CIOs der Unternehmen alarmierend ist, eröffnen sich für Bewerber sehr gute Job-Möglichkeiten. Die Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half zeigt, dass es für CIOs zurzeit besonders schwierig ist, IT-Profis zu finden. Der grösste Mangel herrscht in den Bereichen IT-Sicherheit, IT-Management und Software-/Anwendungsentwicklung.

Für welche Funktionsbereiche in der IT ist es am schwierigsten, qualifizierte Bewerber zu finden?

„Die Digitalisierung der Unternehmen läuft auf Hochtouren. IT-Experten, die bei dem Wandel unterstützen können, sind Mangelware. Dies bremst die Unternehmensentwicklung und bedroht das Wachstum“, warnt Zerrin Azeri, Associate Director bei Robert Half. „Ein attraktives Salär allein reicht bei dieser Arbeitsmarktsituation nicht aus, um Bewerber zu überzeugen. Ein professioneller Recruiting-Prozess und kontinuierliche Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter sind das A und O, um für Bewerber interessant zu sein.“

Job-Chancen für IT-Fachkräfte

Durch die Digitalisierung und entsprechende Tools laufen bei Unternehmen eine große Menge an Daten zusammen – zur Verwaltung nutzen sie immer öfter Cloud-Systeme. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Bedarf an Cloud-Experten, Datenbankprofis und Spezialisten für Business Intelligence besonders hoch ist. Für IT-Fachkräfte bietet sich durch den aktuellen Fachkräftemangel die Chance, den persönlichen Marktwert durch gezielte Weiterbildungen in diesen Bereichen zu steigern.

„Der IT-Arbeitsmarkt ist ein Arbeitnehmermarkt. Unternehmen müssen daher überzeugende Gesamtpakete schnüren. Neben einem effektiven Onboarding oder einem Buddy-Programm, das neuen Mitarbeitern das Einleben erleichtert, können Firmen etwa auch mit der Unterstützung bei einem Umzug punkten“, erklärt Azeri. „Für qualifizierte Fachkräfte ist die Lage sehr vorteilhaft. Sie können oft zwischen mehreren Jobs wählen und haben ausgezeichnete Karriereperspektiven.“

In diesen Bereichen besteht laut CIOs hoher bis dringender Bedarf in der IT-Abteilung

