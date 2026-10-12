it-sa: Premiere für Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity

Aachen – Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity stellt erstmals unter der neuen Firmierung auf der it-sa aus. Mit dem im Juli 2026 erfolgten Zusammenschluss von LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity wird Netzwerk- und Cybersecurity-Kompetenz in einem Unternehmen gebündelt: Auf der it-sa erwartet Messebesucher in Halle 9, Stand 524, ein integriertes Portfolio, das die gesamte Bandbreite an Sicherheits- und Netzwerk­technologien abdeckt. Messe-Highlight ist R&S®Trusted Disk, eine vom BSI zugelassene Komplettlösung für Festplatten­verschlüsselung.

Netzwerke und Cybersecurity lassen sich nicht mehr getrennt voneinander planen und betreiben. IT-Infrastrukturen, Standortvernetzung, Cloud-Zugriffe, mobile Arbeitsplätze und hochsensibler Datenverkehr müssen durchgängig zusammenspielen – von der Netzwerkinfrastruktur über verschlüsselte Verbindungen und sichere Fernzugänge bis zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen.

Souveräne Netzwerke mit integrierter Sicherheit

Auf der it-sa stehen Netzwerke und Cybersecurity als integrierte Einheit im Mittelpunkt: Messebesucher erfahren, wie im Zusammenspiel ganzheitliche, skalierbare und hoch­verfügbare Infrastrukturen entstehen. Das Angebot reicht von sicherer Standort­vernetzung und zentralem Netzwerkmanagement über vertrauenswürdige Fernzugänge und hochsichere Verschlüsselung bis zu Endpoint Security und effektiver Bedrohungserkennung. Standardisierte, skalierbare Lösungsbausteine ermöglichen dabei passgenaue Architekturen für unterschiedliche Branchen, Einsatzszenarien und Sicherheits­anforderungen, sei es in Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors oder sicherheitskritischen Bereichen.

Das integrierte Lösungsportfolio von https://rs-nc.rohde-schwarz.com/de/ umfasst Secure SD-WAN Gateways, leistungsstarke Core Switches, Wi-Fi 7 Access Points, Unified Firewalls, Secure Edge Computing sowie die R&S®LANCOM Management Cloud mit offenen Schnittstellen und SIEM-Integration.

R&S®Trusted Disk – Netzwerk- und Cybersecurity für anspruchsvolle Einsatzszenarien

Durch den Zusammenschluss erweitert sich das Portfolio auch um Lösungen für besonders hohe Sicherheitsanforderungen. Ein neues Produkt und Highlight auf der it-sa ist R&S®Trusted Disk: Die vom BSI zugelassene Komplettlösung für Festplatten­verschlüsselung schützt Verschlusssachen der Einstufungen VS-NfD, EU RESTRICTED und NATO RESTRICTED auf Windows-Endgeräten und USB-Datenträgern. Sie eignet sich überall dort, wo sensible oder eingestufte Informationen gespeichert und verarbeitet werden – in Behörden, Organisationen mit Sicherheits­aufgaben, der Bundeswehr und der geheimschutzbetreuten Industrie. (it-sa/mc)