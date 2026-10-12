it-sa: Premiere für Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity
Aachen – Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity stellt erstmals unter der neuen Firmierung auf der it-sa aus. Mit dem im Juli 2026 erfolgten Zusammenschluss von LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity wird Netzwerk- und Cybersecurity-Kompetenz in einem Unternehmen gebündelt: Auf der it-sa erwartet Messebesucher in Halle 9, Stand 524, ein integriertes Portfolio, das die gesamte Bandbreite an Sicherheits- und Netzwerktechnologien abdeckt. Messe-Highlight ist R&S®Trusted Disk, eine vom BSI zugelassene Komplettlösung für Festplattenverschlüsselung.
Netzwerke und Cybersecurity lassen sich nicht mehr getrennt voneinander planen und betreiben. IT-Infrastrukturen, Standortvernetzung, Cloud-Zugriffe, mobile Arbeitsplätze und hochsensibler Datenverkehr müssen durchgängig zusammenspielen – von der Netzwerkinfrastruktur über verschlüsselte Verbindungen und sichere Fernzugänge bis zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen.
Souveräne Netzwerke mit integrierter Sicherheit
Auf der it-sa stehen Netzwerke und Cybersecurity als integrierte Einheit im Mittelpunkt: Messebesucher erfahren, wie im Zusammenspiel ganzheitliche, skalierbare und hochverfügbare Infrastrukturen entstehen. Das Angebot reicht von sicherer Standortvernetzung und zentralem Netzwerkmanagement über vertrauenswürdige Fernzugänge und hochsichere Verschlüsselung bis zu Endpoint Security und effektiver Bedrohungserkennung. Standardisierte, skalierbare Lösungsbausteine ermöglichen dabei passgenaue Architekturen für unterschiedliche Branchen, Einsatzszenarien und Sicherheitsanforderungen, sei es in Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors oder sicherheitskritischen Bereichen.
Das integrierte Lösungsportfolio von https://rs-nc.rohde-schwarz.com/de/ umfasst Secure SD-WAN Gateways, leistungsstarke Core Switches, Wi-Fi 7 Access Points, Unified Firewalls, Secure Edge Computing sowie die R&S®LANCOM Management Cloud mit offenen Schnittstellen und SIEM-Integration.
R&S®Trusted Disk – Netzwerk- und Cybersecurity für anspruchsvolle Einsatzszenarien
Durch den Zusammenschluss erweitert sich das Portfolio auch um Lösungen für besonders hohe Sicherheitsanforderungen. Ein neues Produkt und Highlight auf der it-sa ist R&S®Trusted Disk: Die vom BSI zugelassene Komplettlösung für Festplattenverschlüsselung schützt Verschlusssachen der Einstufungen VS-NfD, EU RESTRICTED und NATO RESTRICTED auf Windows-Endgeräten und USB-Datenträgern. Sie eignet sich überall dort, wo sensible oder eingestufte Informationen gespeichert und verarbeitet werden – in Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, der Bundeswehr und der geheimschutzbetreuten Industrie. (it-sa/mc)