Andreas Cantoni wird neuer CEO von Elbit Systems Switzerland

Bern – Die Elbit Systems Switzerland AG hat einen neuen CEO. Andreas Cantoni übernimmt die operative Gesamtverantwortung für die Ländereinheit. Der 55-jährige Zuger stösst per 1. August 2023 von Ti&m zu Elbit Systems Switzerland. Als ausgewiesener Experte in der Defence- und Sicherheitstechnologie und langjährige Führungspersönlichkeit bringt Cantoni eine breite Palette an Erfahrung mit.

Der 55-jährige Zuger übernimmt die Stelle als operativer Gesamtverantwortlicher der Ländereinheit per 1. August 2023. Cantoni weist über 25 Jahre Erfahrung im öffentlichen Sektor sowie im Defence- und Sicherheitstechnologie-Umfeld aus und ist gegenwärtig als Senior Client Executive Government bei Ti&m tätig.

Cantoni verfügt über einen Bachelor in Politikwissenschaften von der ETH Zürich und ist Absolvent des TRIUM Global Executive MBA-Programms. «Elbit Systems hat sich in den vergangenen Jahren zum relevanten Akteur im Schweizer Defence- und Sicherheitstechnologie-Markt entwickelt. Ich freue mich sehr, nun Teil des Führungsteams zu sein, um die strategischen Ziele von Elbit Systems in der Schweiz umzusetzen und die Ländereinheit stetig auszubauen», sagt Cantoni im Hinblick auf seine neue Funktion. (Elbit/mc)

Über Elbit Systems Switzerland

Elbit Systems Switzerland wurde 2019 gegründet. Die Etablierung einer Schweizer Ländereinheit von Elbit Systems ist Teil des langfristigen Wachstumskurses des Unternehmens in diesem Markt. In den letzten zehn Jahren war Elbit Systems erfolgreich auf dem Schweizer Markt tätig, insbesondere im Rahmen von Programmen wie Ersa Mob Komm, INTAFF, ADS15 und anderen. Elbit Systems Schweiz verfolgt das Ziel, den Transfer von fortschrittlichen Technologien und Knowhow in den Schweizer Markt auszuweiten, lokale Entwicklungskapazitäten aufzubauen, die Zusammenarbeit mit Schweizer Hochtechnologieunternehmen weiter zu vertiefen und die Beziehungen zu wissenschaftlichen und technologischen Forschungseinrichtungen zu erleichtern.