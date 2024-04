Joker IT unterstützt Keepit bei ersten Rechenzentren in der Schweiz

Goldau – Die Schwyzer IT-Beratung Joker IT steuert ihre Expertise zur Einrichtung der ersten beiden Rechenzentren von Keepit in der Schweiz bei. Deren Lösung zur Datenspeicherung für Software-as-a-Service-Datensicherung entspricht Schweizer Standards.

Keepit hat die Eröffnung seiner ersten beiden Rechenzentren in der Schweiz bekanntgegeben. Das dänische Unternehmen ist auf Cloud-Backup und -Wiederherstellung spezialisiert und bietet laut Unternehmensangaben die weltweit einzige herstellerunabhängige Cloud für Software-as-a-Service (SaaS)-Datensicherungen. Bei diesem Projekt arbeitet Keepit mit dem im Kanton Schwyz ansässigen IT-Beratungsunternehmen Joker IT zusammen.

Wie es in einer Medienmitteilung von Keepit heisst, sei Joker IT der Ansicht, dass diese neuen Datenzentren für die Schweizer Kundschaft eine entscheidende Neuerung darstellen, da sie ihre Daten nun in Übereinstimmung mit Schweizer Vorschriften lokal speichern können. „Mit dem Start der Schweizer Rechenzentren von Keepit und unserer Expertise bringen wir die Spitze des Datenschutzes und der Compliance direkt in das Herz der Schweiz“, wird Yannic Graber, Gründer von Joker IT und Microsoft MVP, zitiert. „Gemeinsam sind wir bestrebt, unsere Kundschaft mit einer hochmodernen SaaS-Backup-Lösung auszustatten, die die Schweizer Standards für die Sicherheit des digitalen Arbeitsumfelds nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.“

Die Daten der beiden physischen Standorte werden kontinuierlich gespiegelt, so dass jeder stets über vollständige Kopien der Benutzerdaten des jeweils anderen verfügt. „Durch diese Infrastruktur kann Keepit garantieren, dass alle Kundendaten vor Ort bleiben, ohne dass die Middleware auf Server ausserhalb der Regionen verlagert wird», so Keepit-CTO Jakob Østergaard. „Wir sind stolz darauf, der erste und einzige Anbieter zu sein, der diesen Anspruch erheben kann.» Für den Betrieb der beiden Rechenzentren kooperiert Keepit mit dem weltweit tätigen kalifornischen Dienstleister Equinix. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/Café Europe/mc/hfu)