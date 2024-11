Jon Wrennall, Marcus Chromik und Jürg Weber treten in den Beirat von Unzer ein

Berlin – Das Zahlungsunternehmen Unzer hat drei sehr erfahrene Branchenexperten in seinen Beirat berufen: Marcus Chromik, Jon Wrennall und Jürg Weber. Jeder von ihnen bringt einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Technologie, Zahlungsverkehr und Risikomanagement mit und unterstreicht damit das Engagement von Unzer, Innovationen voranzutreiben und robuste Lösungen für Kunden in ganz Europa anzubieten. Martin Blessing, ehemaliger CEO der Commerzbank, wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender fungieren und Unzer durch die nächsten Wachstumsphasen führen, während das Unternehmen europäische Einzelhändler dabei unterstützt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Marcus Chromik verfügt über eine herausragende Karriere im Finanzrisikomanagement. Chromik ist derzeit Non-Executive Director bei UniCredit und war zuvor acht Jahre lang Chief Risk Officer bei der Commerzbank. Als promovierter Nuklearphysiker bringt er einen datengesteuerten und analytischen Ansatz in das Risikomanagement, die Compliance und die Unternehmensführung ein und verstärkt damit das Engagement von Unzer für erstklassige Standards in diesen Bereichen.

Jon Wrennall, mit über 30 Jahren Erfahrung im Technologiesektor, kommt als erfahrener IT-Manager zu Unzer. Derzeit ist er Non-Executive Director bei team.blue. Zu seinen früheren Positionen gehören CTO von Corsearch, der erste CTO bei Her Majesty’s Revenue and Customs, und Group CTO von OneAdvanced, wo er ein Team von 750 Mitarbeitern leitete, um über 100 Produkte zu entwickeln. Sein strategischer Einblick in die digitale Innovation wird entscheidend sein, wenn Unzer sein Technologieangebot weiter ausbaut und Unternehmen bei ihrer digitalen Reise unterstützt;

Jürg Weber, ehemaliger CEO Payment Services von SIX Group, vervollständigt das Advisory Board. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Führung von Finanzdienstleistungsunternehmen in den Bereichen Consumer Banking, Kreditkarten und Zahlungsverkehr in der Schweiz, den USA und in Schwellenländern bringt Weber wertvolle Einblicke in die operative Exzellenz und die internationale Marktdynamik ein und unterstützt damit die Mission von Unzer, ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen in ganz Europa zu sein.

Martin Blessing, eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bereich Finanzdienstleistungen mit internationaler Erfahrung, wird weiterhin als Vorsitzender des Beirats fungieren. Blessing war unter anderem CEO der Commerzbank und Co-President von UBS Global Wealth Management. Er kommentierte: «In den vergangenen zwei Jahren hat Unzer ein starkes Fundament in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Organisationsstruktur geschaffen, das eine solide Plattform für künftiges Wachstum bietet. Ich freue mich darauf, Unzer zusammen mit meinen Beiratskollegen auch in den kommenden Jahren zu unterstützen.»

Es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten ein weiteres Beiratsmitglied hinzukommt, um die Expertise des Beirats weiter auszubauen.

Unzer konzentriert sich auf die Digitalisierung des Handels für kleine und mittelständische Unternehmen. Als One-Stop-Shop für Händler bietet das Unternehmen ein Ökosystem von Zahlungs- und Softwarelösungen, das die gesamte Wertschöpfungskette des Einzelhandels abdeckt und alle relevanten Kanäle unterstützt – ob online, offline oder mobil. Die unternehmenseigene Plattform von Unzer ermöglicht den Datenaustausch in Echtzeit und ein nahtloses Unified Commerce-Erlebnis. Das vielfältige Produktportfolio von Unzer ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen überall abzuwickeln und ihre Geschäftsabläufe effizienter zu verwalten.

Robert Bueninck, CEO von Unzer, erklärt: «Die Welt wird immer digitaler und wir freuen uns, unseren Händlern dabei zu helfen, sich in diesem sich schnell entwickelnden Markt zurechtzufinden. Mit Martin Blessing, Marcus Chromik, Jürg Weber und Jon Wrennall als geschätzte Berater und Sparringspartner sind wir gut positioniert, um unsere Händler in jeder Phase zu unterstützen. Zusammen mit unserem erfahrenen Unzer-Team werden wir Einzelhändlern weiterhin die Möglichkeit geben, integrierte digitale Erlebnisse zu liefern und ihnen dabei helfen, in einer sich schnell verändernden Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben» (Unzer/mc/hfu)

Unzer