Judith Bellaiche tritt ab: Wechsel an der Swico-Spitze

Zürich – Nach rund fünf Jahren als Geschäftsführerin hat sich Judith Bellaiche entschieden, sich neu zu orientieren. Der Swico-Vorstand setzt für die Neubesetzung der Geschäftsführung einen Findungsausschuss ein.

Seit Frühjahr 2019 trägt Judith Bellaiche die Gesamtverantwortung für die Führung des Digitalverbands Swico. In diesen Jahren hat sie den breit aufgestellten Verband weiter vorangetrieben, die Mitgliederbasis und das Dienstleistungsspektrum ausgeweitet und die Visibilität des Verbands deutlich angehoben, schreibt Swico in einer Mitteilung. Dank ihrer Doppelrolle als Nationalrätin konnte sie Digitalthemen in der Politik und Öffentlichkeit platzieren und die Interessen der Branche optimal vertreten.

Nach fünf Jahren verlässt Judith Bellaiche den Verband auf eigenen Wunsch und mit grosser Dankbarkeit, wie sie selbst sagt. «Ich durfte als Geschäftsführerin einen grossen Gestaltungsspielraum geniessen und Einiges bewegen und erreichen. Aber man muss sich immer wieder selbst reflektieren und dann gehen, wenn man den Höhepunkt erreicht hat. Ich gehe mit einem guten Gefühl», so Bellaiche.

Bedauerlicher Weggang

Der Vorstand hat den Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Adrian Müller, Präsident von Swico, bestätigt: «Judith Bellaiche hat ihre Rolle als Geschäftsführerin hervorragend ausgefüllt, und die Zusammenarbeit war stets konstruktiv. Aber wir haben Verständnis für ihre Entscheidung und gehen freundschaftlich auseinander.» Er sei zuversichtlich, dass der Vorstand eine geeignete Nachfolgerin oder einen geeigneten Nachfolger finden werde und hat für diesen Zweck einen Findungsausschuss eingesetzt. Die Stellenausschreibung erfolge diese Tage, bestätigt Adrian Müller.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Die Organisation ist personell wie finanziell gut aufgestellt. Einerseits hat sich die politische Interessensvertretung der Digitalbranche durch Swico gut etabliert, und das Verbandsangebot geniesst hohe Beliebtheit. Andererseits gelang es unter der Führung von Judith Bellaiche, die drohende Verstaatlichung des Recyclingsystems abzuwenden und den Erfolg des privatwirtschaftlichen Modells weiterzuführen. Mit der jüngst erfolgten Verstärkung der Geschäftsleitung wird auch das Führungsteam breiter aufgestellt sein. (Swico/mc)