Just Eat führt als erste On-Demand-Lieferplattform einen KI-Assistenten ein

Zürich – Mit diesem Schritt entwickelt sich Just Eat vom klassischen Bestellmarktplatz zum intelligenten Technologieunternehmen für den Alltag weiter: Der neue Sprachassistent fungiert als persönlicher «Concierge» und führt Kundinnen zielgerichtet durch das gesamte Angebot.

Die auf OpenAI basierenden Sprachmodelle interpretieren spontan formulierte Wünsche und den Kontext einer Bestellung – etwa Anlass, Zeitpunkt und Ort – und empfehlen Angebote passend zu Stimmung, Budget oder persönlichen Präferenzen.

Beispiele für Anfragen in natürlicher Alltagssprache:

«Ich liege krank im Bett – bring mir Taschentücher, Erkältungstee aus der Drogerie und eine heisse Hühnersuppe.»

«Ich brauche ein schnelles Abendessen für 4 Personen unter 40 Franken, aber eine Person isst vegan.»

«Was hat in meiner Nähe offen und liefert in unter 30 Minuten?»

Aktiviert wird der Assistent durch Antippen des KI-Symbols in der Just Eat App für iOS und Android. Er ist in zahlreichen Sprachen verfügbar und soll künftig auch für freihändige Bestellungen im Auto, auf Gaming-Konsolen oder über Messenger ausgebaut werden.

Lukas Streich, Country Manager von Just Eat Schweiz: «Die grösste Herausforderung bei der Bestellung ist meist nicht das Angebot, sondern die Entscheidung. Unser KI-Assistent nimmt Kunden diese Sucharbeit ab. Sie beschreiben ihre Wünsche einfach in eigenen Worten. Die Zukunft der Convenience liegt nicht in noch mehr Auswahl, sondern darin, sofort die richtige Wahl zu präsentieren. Als Teil von Prosus profitieren wir von einem Ökosystem und bringen laufend neue KI-basierte Technologien zum Einsatz, die den Alltag unserer Kundschaft spürbar erleichtern.»

Nutzungsverhalten, Barrierefreiheit und Datenschutz

Ob spontanes Abendessen oder dringender Einkauf: Auf Just Eat treffen Schweizer Kundinnen ihre Wahl europaweit am schnellsten, investieren vor der Bestellung aber immer noch durchschnittlich 16 Minuten in die Suche und Auswahl. Erste Daten aus Grossbritannien zeigen, dass der KI-Assistent diesen Prozess verkürzt: Nutzer der Sprachfunktion entscheiden sich mit einer um 30% höheren Wahrscheinlichkeit direkt für ein empfohlenes Angebot.

Das System ist direkt in die Suchleiste und Startseite integriert. Da Kundinnen nicht permanent auf den Bildschirm schauen müssen, kann die Sprachsteuerung insbesondere Menschen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkungen den Zugang erleichtern. Um einen hohen Datenschutzstandard zu gewährleisten, werden keine Gesprächsdaten gespeichert; strikte Schutzmechanismen filtern zudem unangemessene Inhalte.

Der stufenweise Rollout in den europäischen Märkten (ausser den Niederlanden) läuft aktuell und ist bis Ende der Woche auf allen Geräten (iOS & Android) zu 100% live. Je nach Gerät ist eventuell ein App-Update erforderlich – das KI-Icon befindet sich direkt neben der Suchleiste. (Just Eat/mc/hfu)