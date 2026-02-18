K2G: Künstliche Intelligenz als Ertragshebel für Versicherer

Baar – Die Versicherungsbranche steht vor einem strukturellen Spannungsfeld: steigende regulatorische Anforderungen, zunehmende Datenvolumina und wachsender Wettbewerbsdruck treffen auf historisch gewachsene IT-Landschaften. Zwar haben viele Gesellschaften in den vergangenen Jahren massiv in Digitalisierung und künstliche Intelligenz investiert. In der Praxis jedoch bleiben Prozesse häufig fragmentiert.

KI-Lösungen existieren als Einzelmodule – für Datenanalyse, Reporting, Underwriting oder Schadenmanagement – ohne durchgängige Koordination.

Der wirtschaftliche Effekt bleibt damit oft unter dem möglichen Potenzial. Mit dem Agent Orchestrator adressiert K2G genau diese Lücke. Nicht als weiteres Analyse-Tool, sondern als intelligente Steuerungsebene, die bestehende Systeme strukturiert verbindet und damit messbare Effizienz- und Ertragseffekte ermöglicht.

Vom Einsatz einzelner Tools zur wirtschaftlichen Steuerung

Im operativen Alltag vieler Versicherer werden Daten zwischen verschiedenen Systemen exportiert, manuell bearbeitet und wieder zurückgespielt. Jeder Medienbruch erhöht den Aufwand, verlängert Entscheidungszyklen und schafft potenzielle Fehlerquellen. Der Agent Orchestrator setzt auf einem anderen Prinzip auf:

Der Anwender definiert ein wirtschaftliches Ziel – etwa:

Erstellung eines Management-Reports

Analyse von Profitabilitätsabweichungen

Bewertung von Pricing-Anpassungen

Identifikation kündigungsgefährdeter Verträge

Die Plattform koordiniert im Hintergrund spezialisierte Mikroagenten für Datenprofilierung, Validierung, Anomalieerkennung oder KPI-Berechnung. Der Fokus verschiebt sich von der Bedienung einzelner Programme hin zur Ergebnissteuerung.

Für Versicherer bedeutet das: schnellere Entscheidungen, konsistentere Datenbasis und geringere operative Reibungsverluste.

Kündigungsrisiken früh erkennen – Prämienvolumen sichern

Ein besonders wirtschaftlich relevanter Anwendungsfall ist die frühzeitige Identifikation von Verträgen mit erhöhtem Kündigungsrisiko.

Jede vorzeitige Vertragsbeendigung führt zu:

Verlust zukünftiger Prämieneinnahmen

nicht amortisierten Akquisitionskosten

sinkendem Kundenlebenszeitwert

Durch die intelligente Verknüpfung von Portfolio-, Tarif-, Zahlungs- und Verhaltensdaten kann der Orchestrator potenziell kritische Entwicklungen frühzeitig sichtbar machen. Nicht isoliert als Prognosemodell, sondern integriert in einen strukturierten Entscheidungsprozess – etwa zur Anpassung von Tarifen, Kommunikationsstrategien oder Vertragsbedingungen.

Gerade in margensensitiven Sparten können bereits geringe Verbesserungen der Stornoquote spürbare Ertragseffekte erzeugen.

Skalierbarer Effekt entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Der strukturelle Unterschied gegenüber vielen InsurTech-Lösungen liegt in der Breite des Ansatzes. Während punktuelle Anwendungen einzelne Prozessschritte optimieren, wirkt eine Orchestrierungsebene über die gesamte Kette:

Portfolio → Datenqualität → Analyse → Underwriting → Claims → Reporting → Controlling.

Verbesserungen einzelner Algorithmen entfalten systemweite Wirkung. Neue Anwendungsfälle lassen sich integrieren, ohne bestehende Kernsysteme zu ersetzen. Für Versicherer reduziert dies Implementierungsrisiken. Für Investoren schafft es Skalierbarkeit.

Marktpotenzial: Vom DACH-Raum zur europäischen Dimension

Der Versicherungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst ein jährliches Prämienvolumen von rund 400 Milliarden Euro. Europaweit liegt das Marktvolumen bei über 1,2 Billionen Euro pro Jahr.

Selbst wenn intelligente Prozesskoordination lediglich 0,02 % bis 0,10 % Effizienzpotenzial freisetzt – etwa durch verkürzte Entscheidungszyklen, reduzierte Fehlerquoten und geringeren manuellen Aufwand – entspräche dies:

im DACH-Raum einem potenziellen Effekt von 80 bis 400 Millionen Euro jährlich

europaweit einem strukturellen Effizienzpotenzial im Milliardenbereich

Diese Betrachtung ist bewusst szenariobasiert. Sie verdeutlicht jedoch die wirtschaftliche Grössenordnung, in der selbst minimale strukturelle Verbesserungen wirken können. In kapitalintensiven und regulierten Märkten multiplizieren sich kleine Effizienzgewinne über grosse Volumina.

Positionierung in einer strategischen Marktnische

Mit dem Fokus auf die Orchestrierung intelligenter Systeme besetzt K2G eine noch junge, aber strategisch relevante Nische im europäischen Versicherungsmarkt.

Viele Anbieter konzentrieren sich entweder auf spezialisierte AI-Einzellösungen oder auf die Modernisierung von Kernsystemen. Die Koordinationsebene dazwischen – die intelligente Verknüpfung vorhandener Systeme entlang der gesamten Wertschöpfung – ist bislang nur begrenzt adressiert.

Gerade transnational agierende Versicherungskonzerne stehen vor der Herausforderung, unterschiedliche IT-Landschaften, regulatorische Anforderungen und Datenstrukturen konsistent steuerbar zu machen.

Als früher Anbieter einer solchen Orchestrierungsarchitektur positioniert sich K2G in einem Segment mit strukturellem Wachstumspotenzial innerhalb eines milliardenschweren europäischen Marktes. Für Kapitalgeber eröffnet sich damit nicht nur ein Technologieansatz, sondern eine infrastrukturelle Perspektive.

Integrierte Weiterentwicklung statt riskanter Grossprojekte

Ein entscheidender Erfolgsfaktor im Versicherungsumfeld ist die Anschlussfähigkeit an bestehende Systeme. Der Agent Orchestrator ersetzt keine Kernplattformen. Er fungiert als intelligente Koordinationsebene über bestehenden Strukturen.

Dadurch werden Investitionsrisiken reduziert und Implementierungen schrittweise skalierbar. Künstliche Intelligenz wird nicht als disruptive Umstellung eingeführt, sondern als integrierte Weiterentwicklung der operativen Architektur.

Fazit

Die nächste Phase der Digitalisierung im Versicherungssektor besteht nicht im Einsatz weiterer Einzellösungen, sondern in deren intelligenter Vernetzung.

Mit dem Agent Orchestrator verfolgt K2G einen Ansatz, der künstliche Intelligenz von einer isolierten Funktion zu einem wirtschaftlichen Steuerungsinstrument weiterentwickelt. In einem europäischen Markt mit über einer Billion Euro Prämienvolumen kann selbst ein minimaler struktureller Effizienzgewinn erhebliche Wirkung entfalten.

Künstliche Intelligenz wird damit nicht zum Selbstzweck – sondern zum nachhaltigen Ertragshebel. (K2G/mc/hfu)