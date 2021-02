Karin Bühler wird Chief People Officer von AdNovum

Zürich – Karin Bühler, bis anhin Head of Human Resources bei LEONI Studer, übernimmt ab 1. März 2021 als Chief People Officer die Leitung des HR-Managements beim Schweizer Software-Unternehmen AdNovum. Bühler verfügt über langjährige Führungserfahrung und einen eindrücklichen Leistungsausweis in HR-Management und Recruiting. Mit der neuen Position im Führungsteam stärkt AdNovum das strategische HR-Management weltweit über alle Standorte, eine wichtige Voraussetzung für ein weiteres nachhaltiges Wachstum des Unternehmens.

Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum hat Karin Bühler, bis anhin Head of Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung von LEONI Studer, per 1. März zum Chief People Officer ernannt. Karin Bühler wird damit Mitglied des Führungsteams des Unternehmens. Durch die neu geschaffene Position stärkt AdNovum das strategische HR-Management weltweit über alle Standorte, eine wichtige Voraussetzung für das weitere nachhaltige Wachstum des Unternehmens.

Karin Bühler ist Betriebsökonomin und hat sich in den Bereichen Coaching und Konfliktmanagement weitergebildet. Sie bringt über 20 Jahre strategische und fachliche Erfahrung im HR-Management mit. Als Head of Human Resources bei LEONI Studer und fachliche HR-Verantwortliche bei einer Business-Group war sie für 4’500 Mitarbeitende in 30 Ländern verantwortlich. Davor war sie über 17 Jahre lang in verschiedenen HR-Positionen bei der Swisscom tätig und baute unter anderem als Head of Recruitment & Placement das Recruiting Center der Swisscom mit über 30 Recruitern auf.

Gut vorbereitet für künftiges Wachstum

AdNovums CEO Thomas Zangerl: «Wir gratulieren Karin Bühler zu ihrer neuen Position als Chief People Officer von AdNovum und freuen uns, sie bald in unserem Führungsteam zu begrüssen. Ihre umfangreiche Erfahrung im HR-Management und Recruiting in grossen Organisationen ist für AdNovum ein wertvolles Kapital, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen als wachsendes Unternehmen zu meistern.»

Karin Bühler über ihre neue Position: «Für AdNovum habe ich mich wegen den Mitarbeitenden, ihren Werten und dem herausfordernden Gestaltungs- und Wirkungsfeld in einem dynamischen Markt entschieden. Ich freue mich darauf, Menschen für AdNovum zu gewinnen, zu begeistern und sie im persönlichen wie beruflichen Wachstum zu unterstützen und so in einem inspirierenden Arbeitsumfeld mit einem starken Miteinander zum Unternehmenserfolg beizutragen.» (AdNovum/mc)