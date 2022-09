Kathrin Kölbl wird neues Geschäftsleitungsmitglied von Abraxas

St. Gallen – Die neue Leiterin Account- & Service Management heisst Kathrin Kölbl. Die erfahrene Sales-Persönlichkeit folgt per 1. Januar 2023 auf Markus Zollinger, der nach über sieben Jahren bei Abraxas Informatik auf eigenen Wunsch in den Ruhestand tritt. Kölbl wird auch Mitglied der Abraxas-Geschäftsleitung. Sie ist die erste Frau im siebenköpfigen Gremium.

Kathrin Kölbl ist seit 2013 erfolgreich bei Swisscom tätig, zuletzt als Head of Inside Sales Deutschschweiz und Deputy Head of Sales Midmarket Deutschschweiz. In dieser Funktion war sie verantwortlich für die Leitung des Back Office sowie für die Inside Sales Agents. Zuvor arbeitete sie als Sales Director Territory Accounts East und als Senior Marketing-Managerin beim Telekommunikations- und IT-Unternehmen.

Zu ihren früheren Karrierestationen gehört unter anderem auch die Bundeskanzlei, bei der sie als Projekt-Managerin Kommunikation tätig war.

Kathrin Kölbl hat einen Master of Science in Business Administration der Universitäten Bern und Freiburg und hat Weiterbildungen in Change Management, Leadership und Agile Thinking absolviert. Seit 2018 gibt sie zudem ihre Erfahrungen als Dozentin an der FH Graubünden weiter. Die 40-jährige Mutter von zwei Töchtern bezeichnet sich als Führungskraft, die von der Digitalisierung und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten angetrieben wird. (Abraxas/mc)

Abraxas

Firmeninformationen bei monetas