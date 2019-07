Chris Benros ist neuer Marketing-Chef beim Autoversicherer kasko2go

Chris Benros wird Director Marketing & Communications bei kasko2go. Das Zuger Startup bietet ein datenbasiertes Autoversicherungsmodell.

Zuletzt war Chris Benros als Head of Marketing und Communications Schweiz & Deutschland beim Softwareunternehmen Polypoint AG im Gesundheitswesen tätig. Zuvor arbeitete er als Marketingverantwortlicher für das Kreditversicherungsunternehmen Coface AG und den Finanzdienstleister Intrum Justitia.



Chris Benros verfügt über einen Master in Information Systems Management der Fachhochschule Nordwestschweiz und bildete sich seither laufend in IT, Social Media und Projektmanagement weiter. Bei kasko2go ist Benros für sämtliche Kommunikations-Aktivitäten verantwortlich, insbesondere baut er ein Marketing-Team für den Markteintritt in Deutschland und Österreich auf (Persönlich/mc/hfu)