Francesco Caiafa neuer Leiter Marketing bei iWay

Zürich – Francesco Caiafa (41) ist neuer Leiter Marketing beim Internet Service Provider iWay. Caiafa kommt vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, wo er bei ewz Telecom während über zehn Jahren diverse Funktionen innehatte – zuletzt die des Key Account Managers. Dort konnte er sein Wissen und sein Beziehungsnetz rund um FTTH (Fiber to the Home) kontinuierlich ausbauen. Des Weiteren war er ein wichtiges Bindeglied zwischen Marketing- und Verkaufsabteilung. In seiner neuen Funktion nimmt Caiafa auch Einsitz in die Geschäftsleitung.

iWay baut mit der Berufung Caiafas sein Marketing-Team weiter aus, übernimmt er doch den Marketingbereich von Henry Salzmann, der bislang sowohl das Produktmanagement als auch für das Marketing zuständig war und mit digitalen Marketingaktivitäten in kurzer Zeit beachtliche Erfolge erzielen konnte. Salzmann konzentriert sich neu als Leiter Produktmanagement voll auf den weiteren Ausbau der Produkte und Dienstleistungen. Das aktuell dreiköpfige Team um Caiafa soll bis Ende Jahr weiter ausgebaut werden. Der Fokus gilt der Stärkung der Marke iWay und der Digitalisierung und deren Chancen im Marketing.

Caiafa verfügt über Abschlüsse als eidgenössisch diplomierter Verkaufsleiter und eidgenössisch diplomierter Marketingleiter.

Dazu iWay-Geschäftsführer Matthias Oswald: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Francesco Caiafa nicht nur einen Vertriebs- und Marketingexperten, sondern einen erfahrenen Telekom-Profi verpflichten konnten. Mit diesem Background ist er bestens gerüstet, unsere Marketingabteilung zu leiten und die Vermarktung unserer Services profund weiter in der digitalisierten Dimension zu verstärken.“ (iWay/mc/ps)

Über iWay

iWay AG mit Sitz in Zürich ist ein Schweizer Internet Service Providern (ISP) für Privatpersonen sowie kleinere und mittlere Unternehmen. Das 1995 gegründete Unternehmen bietet massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Internet Access, VoIP-Telefonie, E-Mail, Hosting und Datacenter. Seit über zehn Jahren vertraut eine wachsende Anzahl Kunden auf iWay als bevorzugter Provider für Glasfaser- und DSL-Internet. Bereits fünf Mal zeichnete das Wirtschaftsmagazin Bilanz im jährlich erscheinenden Telekom Rating iWay als besten Deutschschweizer Anbieter aus. iWay steht für persoönlichen und kostenlosen Support und setzt zu 100 Prozent auf Schweizer Know-how und Infrastruktur.

