Mitel ernennt Manuel Ferre Hernandez zum Managing Director

Zürich – Mitel, ein Anbieter von Unternehmenskommunikation, hat bekannt gegeben, dass Manuel Ferre Hernandez per sofort die Geschäftsführung der Mitel Schweiz AG übernommen hat.

Der erfahrene Branchenkenner wurde im vergangenen Jahr Geschäftsführer von Mitel Deutschland und leitet ab sofort die Geschäfte des Unternehmens in beiden Märkten. Manuel Ferre Hernandez folgt auf Ulrich Blatter, der nach 39 Jahren erfolgreicher Unternehmensführung in den Ruhestand geht.

Wachstum im Schweizer Markt angestrebt

Manuel Ferre Hernandez wird sich in seiner neuen Position auf die Erhaltung und den Ausbau der Marktposition von Mitel in der Schweiz konzentrieren. Seine Aufgabe ist es, die global definierte Go-to-Market-Strategie des Unternehmens in der Schweiz umzusetzen und damit weiteres Wachstum zu forcieren. Im Rahmen dieser Strategie hat Mitel seine Distribution optimiert, um seine Kunden vom KMU bis zum Grossunternehmen bei der Gestaltung der digitalen Transformation mit einer optimalen Geschäftskommunikation zu unterstützen.

Manuel Ferre Hernandez blickt auf eine über zwanzigjährige erfolgreiche Karriere in der ICT-Branche zurück. Nach dem Berufseinstieg im Bereich Elektrotechnik wechselte er in den Vertrieb – zunächst bei Avaya, anschliessend bei DeTeWe Communications. Im Jahr 2014 wechselte er als Sales Director zu Mitel. Seit Mitte 2018 steht der Deutsch-Spanier als Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens in Deutschland.

In seiner erweiterten Funktion berichtet Manuel Ferre Hernandez weiterhin an Jeremy Butt, Senior Vice President International bei Mitel.

«Mit seiner breiten installierten Basis in der Schweiz und einer führenden Position auf dem Markt ist Mitel ausgezeichnet positioniert, um Schweizer Unternehmen mit zukunftssicheren Kommunikations- und Kollaborationslösungen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu verbessern, die Effizienz zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Die grosse Erfahrung von Manuel Ferre Hernandez und sein Vertriebs- wie auch Technologie-Know-how werden von Vorteil sein, um das Wachstum voranzutreiben und die starken Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern in der Schweiz auszubauen.» Jeremy Butt, Senior Vice President International bei Mitel

(Mitel/mc/hfu)

Über Mitel

Als ein globaler Marktführer für Unternehmens-Kommunikationslösungen ermöglicht Mitel mehr als 2 Milliarden Verbindungen täglich. Mitel unterstützt Unternehmen in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit ihren Kunden und hilft ihnen dabei, innovative Dienstleistungen anzubieten. Unsere Innovations- und Kommunikationsexperten kümmern sich um mehr als 70 Millionen Nutzer in über 100 Ländern. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.mitel.ch

