Kiteworks AI Data Gateway: Revolutionierung des sicheren Datenzugriffs für Unternehmensinnovationen mit KI

Zürich – Die neue Lösung begegnet entscheidenden Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen bei der KI-Integration und ermöglicht es Organisationen, das volle Potenzial der Künstlichen Intelligenz auszuschöpfen, während sie gleichzeitig sensible Informationen schützen.

Kiteworks, Anbieter von Datenschutz und Compliance für sensible Kommunikationsinhalte über sein Private Content Network (PCN), hat die Einführung des innovativen Kiteworks AI Data Gateway bekannt gegeben. Diese bahnbrechende Lösung reagiert auf den zunehmenden Bedarf an sicherem und gesteuertem Datenzugriff in Unternehmens-KI-Systemen und befähigt Organisationen, die Leistungsfähigkeit der Künstlichen Intelligenz zu nutzen, ohne dabei auf strenge Sicherheits- und Compliance-Standards zu verzichten.

Mit der verstärkten Integration von KI-Technologien zur Förderung von Innovation und Effizienz sehen sich Unternehmen erheblichen Herausforderungen gegenüber, wenn es darum geht, sensible Daten zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten. Das Kiteworks AI Data Gateway schafft eine sichere Verbindung zwischen KI-Systemen und Unternehmensdatenbanken und bietet eine umfassende Lösung für diese drängenden Probleme.

„Die rasante Einführung von KI-Technologien hat einen dringenden Bedarf an robusten Sicherheits- und Governance-Maßnahmen geschaffen”, erklärte Tim Freestone, CMO von Kiteworks. „Unser AI Data Gateway ermöglicht es Unternehmen, mit KI selbstbewusst zu innovieren, im Wissen, dass ihre sensiblen Daten durch erstklassige Sicherheitsprotokolle und Compliance-Kontrollen geschützt sind. Wir erleichtern nicht nur die Integration von KI, sondern gewährleisten auch, dass dies verantwortungsvoll und sicher geschieht.”

Hauptmerkmale und Vorteile

Das Kiteworks AI Data Gateway bietet eine Reihe von Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die drängendsten Anliegen bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen zu adressieren:

Sicherer Zugriff auf KI-Daten: Durch die Anwendung von Zero-Trust-Prinzipien stellt das Gateway sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Informationen haben, wodurch das Risiko von Datenverletzungen erheblich verringert wird. Governance und Compliance: Die Plattform setzt strenge Governance-Richtlinien um, indem sie automatisch Datenkontrollen auf jede Transaktion anwendet und detaillierte Prüfprotokolle führt. Dieser Ansatz unterstützt Organisationen dabei, die Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO, HIPAA, CCPA und verschiedenen Datenschutzgesetzen der Bundesstaaten in den USA zu gewährleisten. Datenverschlüsselung und Nachverfolgung: Alle Daten, die durch das Kiteworks AI Data Gateway fließen, werden sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung mit AES-256-Verschlüsselung geschützt. Die Lösung bietet zudem Echtzeit-Transparenz hinsichtlich der Datennutzung, sodass Unternehmen die Bewegung ihrer Daten über KI-Systeme hinweg überwachen und steuern können. Unterstützung für Retrieval-Augmented Generation (RAG): Durch die sichere Bereitstellung relevanter Unternehmensdaten für KI-Systeme fördert das Gateway die retrieval-augmented generation und verbessert die Genauigkeit und Relevanz der Modelle, ohne die Sicherheit zu gefährden. Nahtlose API-Integration: Entwicklerfreundliche APIs ermöglichen eine einfache Integration in bestehende KI-Infrastrukturen und reduzieren sowohl die Bereitstellungszeit als auch die Komplexität.

Bewältigung kritischer Herausforderungen in der KI-Sicherheit und Compliance

Das Kiteworks AI Data Gateway adressiert mehrere zentrale Herausforderungen, mit denen Organisationen bei der Einführung von KI-Technologien konfrontiert sind:

Risiko von Datenverletzungen: Durch die Implementierung robuster Sicherheitskontrollen reduziert das Gateway erheblich das Risiko von Lecks sensibler Informationen, was ein häufiges Anliegen bei KI-Systemen ist, die häufig nicht über integrierte Sicherheitsmaßnahmen verfügen. Anforderungen an die Governance-Compliance: Die Lösung hilft Unternehmen, sich in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen zurechtzufinden, und stellt sicher, dass KI-Systeme Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften abrufen, nutzen und speichern. Integrationskomplexitäten: Dank der nahtlosen API-Integration vereinfacht das AI Data Gateway den Prozess der Anbindung von KI-Systemen an verschiedene Datenquellen, einschließlich Altsystemen, und gewährleistet dabei die Datenintegrität und Sicherheit. Schwierigkeiten mit Transparenz: Umfassende Tracking- und Berichtsfunktionen bieten die notwendige Sichtbarkeit, um unbefugte Datennutzung zu verhindern und Verantwortlichkeit in KI-gesteuerten Prozessen sicherzustellen.

„Wir stehen an einem Wendepunkt in der KI-Revolution”, sagte Freestone. „Organisationen sind bestrebt, das Potenzial von KI zu nutzen, doch die Risiken im Zusammenhang mit Datenverletzungen und Nichteinhaltung von Vorschriften stellen eine ernsthafte Bedrohung dar. Unser AI Data Gateway löst nicht nur ein technisches Problem; es eröffnet neue Möglichkeiten für Innovation, während sichergestellt wird, dass sensible Daten geschützt bleiben. Es geht darum, Fortschritt verantwortungsbewusst zu ermöglichen.” (Kiteworks/mc/hfu)