Konecta und SPEEEX schliessen strategische Partnerschaft

Stuttgart – Konecta, ein weltweiter Anbieter von Kundenerlebnis- (CX) und Digitaldienstleistungen, hat die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit SPEEEX, einem der grössten BPO-Unternehmen im Kosovo, bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist die Bereitstellung innovativer, mehrsprachiger Nearshore-Kundenerlebnis- und Digitallösungen für Kunden in der DACH-Region und den europäischen Märkten. Der Delivery Hub im Kosovo wird als zentrales Zentrum fungieren und neben Englisch, Französisch und Italienisch auch hochwertige deutschsprachige Dienstleistungen für komplexe, technologiegestützte Kundenprozesse anbieten.

Nach zweijähriger gemeinsamer Projektentwicklung haben die Unternehmen ihre strategischen Ziele aufeinander abgestimmt und ihre europäischen BPO- und Digitalkompetenzen deutlich ausgebaut. Dabei profitieren sie von Konectas Grösse, operativer Reife und Expertise in der digitalen Transformation sowie von SPEEEX‘ starker Nearshore- und Mehrsprachigkeitskompetenz.

Standort Kosovo – eine strategische Wahl

Kosovo ist ein idealer Standort für die Leistungserbringung und bietet eine überzeugende Kombination strategischer Vorteile. Das Land verfügt über junge, dynamische und hochqualifizierte Arbeitskräfte mit ausgeprägten mehrsprachigen und digitalen Kompetenzen. Ein sich schnell entwickelndes Geschäftsökosystem, moderne Infrastruktur und eine hohe Technologieakzeptanz gewährleisten zudem ein stabiles, effizientes und skalierbares Umfeld für den Servicebetrieb. Diese Kombination aus Talent, Erreichbarkeit und operativer Reife war ein entscheidender Faktor für Konectas Expansion in die Region.

Digitale Transformation und mehrsprachige CX-Exzellenz in ganz Europa vorantreiben

Konecta und SPEEEX teilen die Vision, die digitale Transformation voranzutreiben und die Zukunft des Kundenerlebnisses neu zu definieren. Im Rahmen der im letzten Jahr angekündigten Katalyst-Strategie führt Konecta einen umfassenden Transformationsprozess an, der den Aufbau von KI-Kompetenz und die Bildung strategischer Allianzen mit Partnern wie Google Cloud, AWS, CrewAI und Uniphore umfasst. Durch die Kombination von nutzerzentrierten Ansätzen mit fortschrittlicher Technologie liefert Konecta weiterhin innovative, technologiebasierte CX-Lösungen und pflegt gleichzeitig vertrauensvolle, langfristige Kundenbeziehungen, was sich in einer Verlängerungsrate von 96 % widerspiegelt.

SPEEEX bringt umfassende Kompetenzen in europäischen Sprachen in diese Partnerschaft ein und positioniert sich als grösster technologiebasierter Business-Service-Anbieter im Kosovo mit 2‘500 festangestellten Mitarbeitern an vier erstklassigen Standorten in Pristina (Hauptsitz), Vushtrri, Ferizaj und Prizren. Rund 80 % der Dienstleistungen werden in fliessendem Deutsch erbracht, ergänzt durch hochwertige Lösungen in Englisch und Italienisch sowie durch wachsende Expertise in Französisch. Alle Abläufe erfolgen vollständig vor Ort in modernen, technologisch ausgestatteten Büros, um eine gleichbleibend hohe Servicequalität zu gewährleisten.

„Unser Ziel, unseren Kunden auf dem deutschen (DACH) und europäischen Markt qualitativ hochwertige und skalierbare Dienstleistungen anzubieten, wird durch diese Partnerschaft ideal unterstützt. Sie ist besonders wertvoll für den Ausbau unserer Kapazitäten im deutschsprachigen Bereich, der ein vollständig bürobasiertes Leistungsmodell erfordert. Als vertrauenswürdiger globaler Partner bin ich fest davon überzeugt, dass wir von Kosovo aus höchste Servicequalität bieten werden“, sagte Yasin Uslu, General Manager von Konecta für die Märkte Zentral- und Osteuropa.

„Die Partnerschaft mit Konecta erfüllt uns bei SPEEEX mit grossem Stolz. Sie spiegelt das Vertrauen wider, das weltweit führende Unternehmen in unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmenskultur und die Qualität unserer täglichen Dienstleistungen setzen. Gemeinsam mit Konecta bieten wir erstklassige Lösungen für ein herausragendes Kundenerlebnis, die auf dem Talent und dem Engagement unserer Teams im Kosovo basieren. Vor allem aber geht es bei dieser Partnerschaft um gemeinsame Werte und den gemeinsamen Ehrgeiz, zu wachsen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Fikret Murati, Gründer und CEO von SPEEEX Inc. (Konecta/mc/ps)

Über Konecta

Konecta ist ein innovativer globaler Dienstleister im Bereich Business Process Outsourcing im Kundenmanagement mit 120.000 engagierten Mitarbeitern in 30 Sprachen auf vier Kontinenten und in 26 Ländern. Konecta konzentriert sich auf die individuellen Bedürfnisse und Chancen jeder Branche und bietet umfassende End-to-End-Lösungen für das Kundenmanagement – einschliesslich Kundengewinnung, Kundenbindung, Kundenservice, technischem Support und Inkasso – basierend auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Diese Dienstleistungen basieren auf einem Portfolio erstklassiger Expertise in den Bereichen Kundenerlebnis und Prozessmanagement, digitale Lösungen und Spitzentechnologien. Konecta mit Hauptsitz in Madrid erwirtschaftet weltweit einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro und betreut über 500 Kunden, darunter einige der grössten Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Energie, Bankwesen, Mobilität, Einzelhandel und E-Commerce.