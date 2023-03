Krithi Krithivasan wird zum designierten CEO der Tata Consultancy Services ernannt

Mumbai – Nach einer herausragenden Karriere von über 22 Jahren bei Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS) und einer erfolgreichen Tätigkeit als Managing Director & CEO in den vergangenen sechs Jahren hat Rajesh Gopinathan beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Das TCS Board of Directors hat K. Krithivasan mit Wirkung vom 16. März 2023 zum designierten CEO ernannt. Krithivasan wird eine Übergangsphase mit Rajesh Gopinathan durchlaufen und im nächsten Geschäftsjahr zum Managing Director & CEO berufen werden.

K. Krithivasan ist derzeit Präsident und Global Head des Geschäftsbereiches Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) bei Tata Consultancy Services. Seit seinem Start bei TCS im Jahr 1989 ist Krithivasan im globalen Technologiesektor tätig. Während seiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Delivery, Customer Relationship Management, Vertrieb und Programmmanagement inne. Krithivasan ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrates von TCS Iberoamerica und TCS Ireland sowie Mitglied des Aufsichtsrates der TCS Technology Solutions AG. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der University of Madras und einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen vom IIT Kanpur.

Rajesh Gopinathan wird dem Unternehmen bis zum 15. September 2023 erhalten bleiben, um seinem Nachfolger einen guten Übergang zu ermöglichen.

N. Chandrasekaran, Chairman, TCS, sagt: „Ich hatte das Privileg in den vergangenen 25 Jahren mit Rajesh zusammenzuarbeiten. In dieser Zeit hat sich Rajesh stets durch herausragende Leistungen in verschiedenen Funktionen ausgezeichnet, so auch in seiner früheren Rolle als Chief Financial Officer. In den vergangenen sechs Jahren hat Rajesh als MD & CEO eine starke Führungsrolle übernommen und den Grundstein für die nächste Wachstumsphase von TCS gelegt: Er hat erhebliche Investitionen in Cloud, Agile und Automatisierung getätigt, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer Transformation zu unterstützen. Ich weiss Rajeshs enormen Beitrag für TCS sehr zu schätzen. Ich wünsche ihm das Allerbeste für die Zukunft.“

Rajesh Gopinathan, MD & CEO, TCS, resümiert: „Ich habe meine spannende 22-jährige Amtszeit bei TCS sehr geschätzt. Es war mir eine Freude, eng mit Chandra zusammenzuarbeiten, der mich während dieser gesamten Zeit als Mentor begleitet hat. Die vergangenen sechs Jahre, in denen ich dieses grossartige Unternehmen geleitet habe und in denen TCS ein Umsatzwachstum von über 10 Milliarden Dollar sowie eine Steigerung der Marktkapitalisierung um über 70 Milliarden Dollar verzeichnet hat, waren sehr erfüllend.”

Er ergänzt: „Ich habe mit Krithi in den vergangenen zwei Jahrzehnten zusammengearbeitet und bin zuversichtlich, dass er perfekt positioniert ist, um TCS zusammen mit dem Führungsteam zu neuen Höchstleistungen zu führen.“ (TCS/m/hfu)