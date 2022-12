Kryptoplattform Coinbase nutzt ab sofort den Open Business Hub von Swisscom

Berlin – Coinbase, die globale Plattform für Kryptowährungen, bietet Finanzdienstleistern in der Schweiz jetzt einen noch einfacheren und sicheren Einstieg in die Welt der Kryptowährungen an. Seit dem 01. Dezember 2022 ist Coinbase Teil des Open Business Hub von Swisscom und erhält zentralen Zugang zu den Business-API-Ökosystemen von Swisscom, dem führenden IT & Telekommunikations-Unternehmen der Schweiz. Gleichzeitig erhalten Schweizer Finanzdienstleister, die an den Business Hub angeschlossen sind, Zugang zu Coinbase Prime, einer umfassenden, institutionellen Krypto-Plattform, mit der sie das Backend von Krypto-Handel, -Lagerung, -Transfer und Compliance-Angeboten betreiben können.

„Ich freue mich, dass wir mit Swisscom einen absoluten IT-Branchenführer an unserer Seite haben. Durch die Integration in den Business Hub können wir Schweizer Finanzdienstleistern und ihren Kunden nun einen nahtlosen und sicheren Zugang zu Kryptowährungen über Coinbase, der einzigen börsennotierten Kryptoplattform, bieten“, so Peter Hofmann, Regional Manager Switzerland bei Coinbase.

Swisscom gehört mehrheitlich dem Bund und ist eines der nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Schweiz. Mit seinem Business Hub bietet das Unternehmen eine State-ofthe-Art-Plattform für den Aufbau digitaler Partnernetzwerke. So können Banken, FinTechs und InsurTechs entweder eigene oder am Markt bestehende Lösungen und Dienstleistungen anbieten oder beziehen. Unter https://marketplace.businesshub.swisscom.ch/ sind die Teilnehmer und Dienste zu finden, die offiziell gelistet sind. So könnten schon bald Millionen von Schweizer Kunden über ihre Hausbank oder eine andere Bank ihrer Wahl ganz einfach vom vielseitigen Angebot der Coinbase-Services profitieren.

Coinbase Prime ist eine vollständig integrierte Lösung, die eine sichere und regulierte

Verwahrung sowie einen hochmodernen Handels- und Stakingservice bietet und es Finanzdienstleistern erlaubt, ihren Kunden eigene Krypto-Dienstleistungen anzubieten. Tausende von institutionellen Kunden weltweit nutzen und vertrauen Coinbase. „Unser Coinbase Prime-Angebot ist ein einfaches und sicheres One-Stop-Shop-Servicepaket für Finanzdienstleister, das von der einzigen börsennotierten Krypto-Plattform stammt», so Guillaume Chatain, Head of EMEA Institutional Sales at Coinbase.

Über Coinbase

Coinbase erschafft die neue Krypto-Ökonomie – die dank Blockchain-Technologie fairer, zugänglicher, effizienter und transparenter ist. Im Jahr 2012 hatte Brian Armstrong, Gründer der Coinbase Global, Inc., eine revolutionäre Idee: Alle Menschen auf der Welt sollten die Möglichkeit haben, digitale Werte wie Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Seitdem hat das Unternehmen eine zuverlässige und intuitive Plattform gebaut, die einfachen Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Coinbase Global, Inc. ist an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel COIN gelistet. Im Juni 2021 erhielt die Coinbase Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der Coinbase Global, Inc., als erstes die Erlaubnis zur Erbringung des Kryptoverwahrgeschäfts in Deutschland.