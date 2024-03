Künstliche Intelligenz für Life Sciences: Cognizant und NVIDIA BioNeMo treiben Innovation voran

Frankfurt / Teaneck – Cognizant (Nasdaq: CTSH) nutzt die NVIDIA BioNeMo-Plattform, um die Anwendung generativer KI-Technologie in der Life-Science-Branche voranzutreiben. Die KI-Lösung verbessert unter anderem die Produktivität im Entwicklungsprozess und beschleunigt die Markteinführung neuer, lebensrettender Therapien.

Konventionelle Methoden der Arzneimittelforschung sind prozessintensiv und erfordern die Analyse umfangreicher Bestände wissenschaftlicher Literatur und klinischer Daten, um zu relevanten Erkenntnissen zu gelangen. Darüber hinaus sind herkömmliche Methoden mit hohen Kosten und langen Entwicklungszyklen mit hohen Ausfallraten verbunden. Durch den Einsatz von KI-Technologien können klinische Forscher:innen umfangreiche Datensätze schnell durchsuchen, Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen genauer vorhersagen und neue, praktikable Wege der Medikamentenentwicklung erschliessen.

KI revolutioniert die Medikamentenentwicklung

„Mehr als jeder andere technologische Durchbruch der letzten Jahrzehnte hat die generative KI das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie neue Medikamente erforscht, entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA kann Cognizant den Weg für eine sichere, verantwortungsvolle und kosteneffiziente Umsetzung dieser Vision für unsere Life-Sciences-Kunden ebnen», so Anna Elango, EVP, Core Technologies & Insights bei Cognizant.

Cognizant nutzt seine umfassende Expertise in den Life Sciences sowie in KI-Technologien zusammen mit den vortrainierten, branchenspezifischen generativen KI-Modellen von NVIDIA BioNeMo, um seinen Kunden eine Reihe von Modellierungsdiensten anzubieten. Dazu gehören vortrainierte Modelle, hochmoderne Frameworks und APIs, damit Kunden Geschäftsmodelle mit ihren eigenen Daten schnell und einfach trainieren und anpassen können. Dank der gemeinsamen Lösung mit NVIDIA ist dies mit geringen manuellen Eingriffen in die Datenanalyse möglich – auch ohne dass komplexer Code geschrieben oder eine Infrastruktur aufgebaut und gewartet werden muss.

„Generative KI wird die nächste Welle von Produktivitätssteigerungen in Unternehmen aller Branchen vorantreiben – ermöglicht durch die NVIDIA AI Enterprise Software Plattform», sagte Alvin DaCosta, VP Global Consulting Partner Organization bei NVIDIA. „Mit NVIDIA BioNeMo wird Cognizant seinen Kunden in der Life-Sciences-Branche fortschrittliche, sichere und zuverlässige KI-Services zur Verfügung stellen. So können diese mit massgeschneiderten Anwendungen für die Arzneimittelforschung noch bessere Ergebnisse erzielen.»

Langjährige Expertise in der Life-Sciences-Branche

Cognizant arbeitet mit weltweit führenden Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen zusammen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Life Sciences ab – von Forschung und Entwicklung bis hin zu Digital Health. Diese Arbeit fördert nicht nur die Wissenschaft und steigert den Geschäftswert, sondern verbessert auch die Ergebnisse für die Patienten, indem ein patientenzentrierter Ansatz und eine bessere Interaktion mit dem medizinischen Personal ermöglicht werden. Die Angebote von Cognizant im Bereich Life Sciences unterstützen mehr als 120 globale Produktionslinien und mehr als 18 Millionen Patienten mit Produkten von Medizintechnikunternehmen.

Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA will Cognizant weitere Anwendungen in Bereichen wie der Fertigung und der Automobilindustrie erschliessen, in denen künstliche Intelligenz das Potenzial hat, die Produktivität zu steigern, Kosten zu optimieren und Innovationen schneller auf den Markt zu bringen. Cognizant plant, noch in diesem Jahr ein NVIDIA AI Center of Excellence einzurichten, um weitere Innovationen mit NVIDIA-Technologien in verschiedenen Branchen zu entwickeln, darunter die Plattformen NVIDIA Metropolis, NVIDIA Omniverse und NVIDIA AI Enterprise. (Cognizant/mc/ps)