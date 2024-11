Kunstturnerin Stefanie Siegenthaler nutzt die Vorteile der digitalen Welt

Stefanie Siegenthaler stand bereits als kleines Kind in der Turnhalle und lebt heute den Traum einer Sportkarriere im Schweizer Kunstturnen. Als Digital Partner des Schweizerischen Turnverbandes ( STV ), hat localsearch mit der Spitzenathletin vor dem Swiss Cup Zürich über ihren Sport und die digitale Welt gesprochen.

Das Turnen wurde Stefanie Siegenthaler mit in die Wiege gelegt. Ihre Mutter war selbst Turnerin und dann Trainerin, wodurch die heute 26-jährige Athletin schon als Kind viel in der Halle in Hinwil war. Doch statt sich auf den Matten auszutoben , war sie fasziniert von der Kraft, Eleganz und Disziplin des Sports, der zugleich eine unglaubliche Leichtigkeit ausstrahlt, so dass sie schon früh mit dem Kunstturnen begann. “Als Kind habe ich nicht realisiert, wie anspruchsvoll und komplex das Turnen ist. Doch später hat mich genau das gereizt und ich wollte meinen Körper immer mehr herausfordern”, erzählt Siegenthaler.

Jetzt zählt sie zu den besten Kunstturnerinnen der Schweiz. Seit 2014 ist Siegenthaler im Nationalkader und vertritt unsere Nation international. Dies tat sie bereits erfolgreich mit einem 4. Platz im Team an der Europameisterschaft (Jahr2016) sowie dem Mehrkampffinal an der Weltmeisterschaft (Jahr2021). Und natürlich stand sie auch bei mehreren Schweizer Meisterschaften auf dem Podest und wurde für ihre ausserordentliche Leistung belohnt. Dafür nahm Siegenthaler aber auch in Kauf, dass sie schon im Kindesalter auf viel Freizeit, Geburtstage von Freundinnen oder Klassenlager verzichten musste, um stattdessen für ihren grossen Traum zu trainieren.

Dabei gab es auch eine sehr persönliche Herausforderung zu meistern, über die Siegenthaler offen spricht: “Ich war während ein paar Monaten untergewichtig und wurde deshalb für bestimmte Wettkämpfe gesperrt. Das war natürlich sehr ärgerlich, aber nicht weiter schlimm. Ich bin aber froh, dass ich diese Zeit überwinden konnte.”

Als Digital Partner unterstützt localsearch den Schweizerischen Turnverband (STV) und bietet Athletinnen und Athleten sowie den Vereinen verschiedene Arten von digitaler Präsenz und deren Verwaltung an. Denn die Digitalisierung hat auch beim Sport schon längst Einzug gehalten. So gehört für eine erfolgreiche Sportkarriere als Spitzenathletin die Online-Präsenz als fixer Bestandteil dazu.

Auch Siegenthaler verfügt über einen digitalen Fussabdruck: “Ich starte meinen Tag meist mit einem Blick auf 20 Minuten, SRF Sport und scrolle durch Instagram, um News aus aller Welt zu lesen. Bei den Sportthemen bleibe ich natürlich meist länger hängen.” Instagram entpuppte sich für Siegenthaler als wichtige Plattform, die ihr die nötige Social-Media-Präsenz für ihre Sponsoren bietet. Auch wenn sie sich selbst nicht als die Super-Influencerin bezeichnet, so folgen ihr mittlerweile über 2’800 Menschen und schauen sich besonders gerne Trainingscontent inkl. Fails an, die sie extra mit ihrem iPad für die Followers filmt.

“Ich weiss, dass dies eine gute Möglichkeit ist, um auf mich und das Kunstturnen aufmerksam zu machen. Vor allem in den internationalen Turnnetzwerken kann ich so für Aufsehen sorgen”, meint Siegenthaler. Auch über ihre eigene Website, hält sie die Community auf dem Laufenden. Sämtliche bevorstehende Events, Wettkampfresultate und ihre aktuellen Sponsoren sind dort für alle Interessierte n zu finden.

Siegenthaler nutzt die digitalen Möglichkeiten aber nicht nur für ihre Fans und ihre Sponsoren, sondern auch für ihre eigenen Bedürfnisse. Besonders hilfreich ist es für sie, dass mittlerweile sogar die weissen Trainingssocken oder das Duschgel online nachbestellt werden können. So spart si e Zeit und umgeht die Öffnungszeiten, weil nach Trainingsende bereits alles geschlossen ist. Wenn es die Zeit trotzdem mal zulässt, freut sie sich auf eine Shopping-Runde direkt vor Ort und verbindet das gerne mit seltener Quality-Time mit ihren Kolleginnen. Bei Kauf- oder Buchungsentscheiden achtet Siegenthaler auch auf Online-Bewertungen: “Die sind mir bei Ferienbuchungen besonders wichtig. Als Leistungssportlerin halten sich private Reisemöglichkeiten in Grenzen, wodurch ich bei den Unterkünften immer Rezensionen miteinander vergleiche, um möglichst von meinen Ferien zu profitieren.”

In wenigen Tagen findet der Swiss Cup 2024 in Zürich statt, wo Stefanie Siegenthaler zusammen mit Florian Langenegger gegen die internationale Konkurrenz im Spitzensport antritt. Ein weiterer langfristiger Traum von ihr ist es, das Kunstturnen in der Schweiz bekannter zu machen und viele Kinder vom Sport zu begeistern. Die Spitzenathletin behauptet von sich selbst, sie sei ein kleiner “Tüpflischiesser”, doch diese Einstellung machte sie zu einer der besten Schweizer Kunstturnerinnen. Leistungssport bedeutet Fleiss, Disziplin und Willensstärke. Siegenthaler lebt dafür und betont: “Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig! Deshalb stehe ich jeden Morgen in der Turnhalle, um noch ein bisschen besser zu werden.”

Sowohl auf ihrem sportlichen als auch digitalen Weg wünscht localsearch Stefanie Siegenthaler alles Gute und viel Erfolg bei den anstehenden Wettkämpfen.