Kyndryl: Tech-Trends 2024 – verbesserte Enterprise Integration, Effizienz und Automatisierung

Zürich – Gerade die Technologielandschaft ist von grosser Dynamik und einer hohen Frequenz bei Innovationen und Entwicklungen geprägt. In diesem hochkompetitiven Umfeld suchen Unternehmen aktiv nach neuen Wegen, um zu wachsen und strategische Vorteile zu realisieren. Hohe Flexibilität ist gefragt: Die Anpassung an sich verändernde Marktanforderungen und technologische Fortschritte ist mittlerweile zu einer Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg in einem wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld geworden.

Kyndryl unterstützt Unternehmenskunden und Partner bei ihrer IT-Modernisierung, Transformation und Skalierung sowie bei der Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Geschäfts. Als weltweit führender Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen feierte Kyndryl kürzlich sein zweijähriges Jubiläum als unabhängiges Unternehmen. Heute unterstützt Kyndryl Tausende von Kunden auf der ganzen Welt, einschliesslich Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Kyndryl als «Customer Zero»

Als «Customer Zero» begann Kyndryl seine Transformationsreise im Jahr 2021, als es ein unabhängiges Unternehmen mit rund 90.000 Mitarbeiter:innen in 60 Ländern wurde. In weniger als zwei Jahren stellte das Unternehmen von mehr als 1.800 bestehenden Anwendungen in über 50 Rechenzentren auf einige hundert um, die ausschliesslich in einer Cloud-Infrastruktur gehostet werden. Zusätzlich wurden mehr als hundert Finanzsysteme auf einer einzigen Plattform konsolidiert – eine Umstellung, die ein Unternehmen dieser Grössenordnung normalerweise innerhalb von fünf bis zehn Jahren abschliessen kann. Als Ergebnis erwartet Kyndryl eine Senkung der Betriebskosten um bis zu 300 Mio. US-Dollar jährlich durch Produktivität und Effizienz.

Kyndryl prognostiziert 6 richtungsweisende IT-Trends für das kommende Jahr

Durch die rasante Weiterentwicklung verschiedener Technologien und die zunehmende Komplexität werden IT-Expert:innen 2024 vor neue Herausforderungen gestellt. Einige Veränderungen werden Innovationen vorantreiben, während andere die Debatte über generative KI anregen werden. Und wieder andere, wie beispielsweise Cyber-Bedrohungen, werden Unternehmen dazu zwingen, Risiken zu minimieren und ihnen direkt zu begegnen.

Folgende IT-Trends identifizieren die Global Practice Leader von Kyndryl für 2024:

Einführung und Implementierung von FinOps: Unternehmen werden zunehmend FinOps einsetzen, um Cloud-Investitionen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen effizient zu verwalten und eine bessere Kostenkontrolle und Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Technik- und Business-Teams sicherzustellen.

Edge Computing und KI: Immer mehr Unternehmen, insbesondere im Bereich der industriellen Fertigung, werden KI einsetzen, um lokale Daten für effizientere Abläufe zu nutzen und Herausforderungen wie hohe Kosten, Umweltbedingungen, Sicherheit und Personaleinsatz zu bewältigen.

Auswirkungen der generativen KI IT-Security: Der Aufstieg der generativen KI wird sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Cybersicherheit mit sich bringen. Neue Anforderungen umfassen ein verbessertes Identitäts- und Zugriffsmanagement und eine Neubewertung traditioneller Sicherheitsmodelle. Gleichzeitig können Routineaufgaben zunehmend automatisiert und die Produktivität gesteigert werden.

Starke Data Governance: Ein Schwerpunkt wird 2024 auf robusten Data Governance-Programmen liegen, da die Qualität von u.a. KI-Lösungen von einem hochwertigen Dateninput abhängt. Unternehmen werden Partner-Kooperationen und modernisierte Data-Management-Plattformen brauchen, um generative KI über verschiedene Datenquellen hinweg zu integrieren.

Evolution des digitalen Arbeitsplatzes: Kyndryl-Expert:innen erwarten einen verstärkten Fokus auf die Verbesserung der Mitarbeiter:innen- und Customer Expierence durch Digital Workplace-Technologien, wobei die IT enger mit den HR- und kundenorientierten Prozessen verknüpft wird.

Fähigkeiten im Bereich Mainframe: Unternehmen werden Partnerschaften für Mainframe-Verwaltung, -Optimierung und Modernisierung priorisieren, um Kompetenzlücken zu schliessen und die Integration neuer Technologien z.B. im Bereich KI in bestehende Mainframe-Anwendungen sicherzustellen.

Net Zero als Unternehmensziel

Kyndryl hat sich ambitionierte Ziele für den Fortschritt in den ESG-Kernbereichen Umwelt, Soziales und Governance gesetzt. Im Rahmen eines umfassenden Nachhaltigkeitsprogramms arbeitet Kyndryl daran, die eigenen, negativen Umweltauswirkungen reduzieren. Darüber hinaus unterstützt Kyndryl auch Stakeholder mit einem strategischen Fahrplan dabei, ihren Fussabdruck in allen relevanten Bereichen zu verringern. Die Strategie fokussiert auf drei Kernbereiche: