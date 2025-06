Kyndryl und Microsoft vereinbaren Partnerschaft für die Einführung eines KI-gestützten Gesundheitsassistenten

Zürich – Kyndryl, ein Anbieter unternehmenskritischer Technologiedienstleistungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Microsoft vereinbart, um die Markteinführung des Microsoft Dragon Copilot – eines neuen, KI-gestützten Assistenten für das Gesundheitswesen – zu unterstützen. Die Lösung basiert auf generativer KI und kombiniert Sprachdiktat, Umgebungswahrnehmung (Ambient Listening) sowie natürliche Sprachverarbeitung. Ziel ist es, die klinische Dokumentation zu automatisieren, administrative Prozesse zu vereinfachen und Fachpersonen im Gesundheitswesen zu entlasten, um mehr Zeit und Qualität in der Patientenversorgung zu gewährleisten.

«Die Ankündigung markiert einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben, klinische Arbeitsprozesse mithilfe von KI-Technologie zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern», erklärt Trent Sanders, Vice President für Healthcare & Life Sciences bei Kyndryl in den USA. «Wir freuen uns, als Microsoft-Launch-Partner mitzuarbeiten, um die Belastung des Gesundheitspersonals zu verringern und das gesamte Versorgungserlebnis zu verbessern. Durch die Automatisierung von Routinetätigkeiten schaffen wir Raum für menschliche Interaktion und ermöglichen es den Fachkräften, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren – ihre Patientinnen und Patienten.»

«Auch in der Schweiz stehen Gesundheitsorganisationen unter steigendem Druck, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die Patientenzufriedenheit hoch zu halten. Programme wie DigiSanté, das nationale Digitalisierungsprogramm des Bundesamts für Gesundheit (BAG), zeigen klar: Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist nicht nur notwendig, sondern wird auch aktiv vorangetrieben – und Lösungen wie Dragon Copilot passen perfekt in diesen Kontext», kommentiert Maria Kirschner, General Manager und Vice President, Kyndryl Alps. «Studien wie jene der ZHAW unterstreichen zudem das hohe Potenzial digitaler Gesundheitslösungen, sowohl was ihre Machbarkeit als auch ihren konkreten Nutzen für Patienten betrifft. Unser lokales Team in der Schweiz unterstützt Gesundheitseinrichtungen dabei, diese Transformation sicher umzusetzen.»

Seit Mai 2025 bietet Kyndryl Dragon Copilot als Schlüsselangebot innerhalb seines Portfolios für Gesundheitsdienstleister an. Das Unternehmen stellt ein erfahrenes Expertenteam zur Verfügung, das Gesundheitseinrichtungen umfassend bei der Implementierung und Integration der Lösung in bestehende Systeme begleitet.

Die Automatisierung von Dokumentations- und Verwaltungstätigkeiten soll Freiräume für Patientenbetreuung schaffen und den bürokratischen Aufwand deutlich reduzieren. Der KI-Assistent integriert sich nahtlos in bestehende Prozesse, stellt relevante Informationen bereit, erstellt automatisch Notizen aus Gesprächen («Ambient Notes») und gibt Vorschläge zur Dokumentation – alles ohne den Workflow zu unterbrechen. Es können dabei sowohl klinische als auch administrative Aufgaben automatisiert werden und der Fokus bleibt bei der Betreuung der Patienten. Die intelligente Assistenz unterstützt den Praxisalltag nachhaltig und trägt dazu bei, Behandlungen effizienter und zugleich menschlicher zu gestalten. (pd/mc)