LANCOM verteidigt Spitzenposition bei Network Management & Monitoring

Aachen – Beim Professional User Rating IT Operations von techconsult bewerten IT-Verantwortliche in Deutschland Anbieter und Lösungen im Bereich Network Management & Monitoring. LANCOM Systems sichert sich 2026 erneut eine absolute Spitzenposition. Mit hervorragenden Bewertungen auf Anbieter- und Lösungsebene verteidigt LANCOM seine führende Rolle und erreicht mit der LANCOM Management Cloud (LMC) die höchste Anwenderzufriedenheit im Rating.

Das Professional User Rating IT Operations 2026 (PUR IT-Ops) ist eine unabhängige Anwenderbefragung des Research- und Analystenhauses techconsult. Von Oktober bis November 2025 bewerteten rund 3.400 Unternehmen betriebliche IT-Lösungen und deren Anbieter in verschiedenen Kategorien, darunter Network Management & Monitoring. Der deutsche Netzwerkinfrastruktur- und Security-Hersteller LANCOM Systems setzt seine Erfolgsserie auch in diesem Jahr fort und ist zum 7. Mal in Folge bester Anbieter bei Netzwerk Management & Monitoring.

Lösungsbewertung: LANCOM Management Cloud punktet bei Benutzerfreundlichkeit

Auf der Lösungsebene erreicht die LANCOM Management Cloud (LMC) eine hervorragende Gesamtbewertung. Besonders positiv heben Nutzer die Benutzerfreundlichkeit der LMC hervor und voten sie auf den ersten Platz. Überzeugen konnten dabei vor allem die einfache Implementierung und Installation sowie die intuitive Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche. Darüber hinaus erzielt LANCOM die beste Bewertung bei Produktloyalität und Kaufempfehlung. Die LMC entspricht voll und ganz den Erwartungen der User, und sie würden sie uneingeschränkt weiterempfehlen. Damit setzt sich LANCOM an die Spitze und erreicht die höchste Anwenderzufriedenheit im gesamten Rating.

Anbieterbewertung: LANCOM top bei Vertrauenswürdigkeit und Kundennähe

Überzeugen kann LANCOM Systems auch auf der Anbieterebene und belegt unter allen Herstellern den Spitzenplatz. Ausschlaggebend für die Top-Platzierung ist neben Vertrauenswürdigkeit der Umgang mit Datensicherheit und -schutz. In der Kategorie Vertriebspartner hebt sich LANCOM deutlich von der Konkurrenz ab: Die Anwender loben die individuelle Angebotserstellung und die starke Vor-Ort-Präsenz durch ein breites Partnernetzwerk. Beim Informationsangebot erzielt LANCOM ebenfalls einen weit überdurch­schnittlichen Wert dank seiner umfassenden Wissens­datenbank und FAQ-Plattform. Den ersten Rang sichert sich LANCOM auch beim Beratungs- und Schulungsangebot – dabei sticht die Beratungsfunktion des Online-Auftritts deutlich heraus.

Robert Mallinson, Co-Geschäftsführer von LANCOM Systems, sieht in dem herausragenden Voting «eine grossartige Bestätigung für das gesamte LANCOM Team und die LANCOM Management Cloud. Es macht mich stolz, dass wir unsere Kunden nicht nur mit qualitativ hochwertigen Lösungen überzeugen, sondern auch mit unseren Werten als Unternehmen. Als europäischer Anbieter setzen wir Massstäbe bei Vertrauens­würdigkeit, Datenschutz und -sicherheit und stehen gemeinsam mit unseren Partnern für grösstmögliche Kundennähe. Das erstklassige Feedback unserer User ist die beste Motivation, diesen Weg konsequent weiterzugehen.»

Ercan Hayvali, Senior Analyst bei techconsult, erläutert: «In unserer diesjährigen Anwenderbefragung positioniert sich LANCOM mit seiner Lösung LMC erneut klar im Spitzenfeld der Anbieter. Die Ergebnisse zeigen eine insgesamt sehr hohe Zufriedenheit der Anwender und die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft. Das deutet darauf hin, dass sich die Lösung in der Praxis bewährt und für viele Unternehmen eine verlässliche Grundlage für den Betrieb und die Weiterentwicklung ihrer Netzwerkinfrastruktur darstellt.» (pd/mc/pg)