LANCOM Systems zum zehnten Mal VPN-Champion

Aachen – Mit einer herausragenden Gesamtleistung ist LANCOM Systems im «Professional User Rating Security Solutions» (PUR-S 2026) des Research- und Analystenhauses techconsult zum zehnten Mal in Folge zum Champion im Bereich Virtual Private Network gekürt worden. Die Auszeichnung bestätigt die führende Position von LANCOM Systems bei VPN-Security-Lösungen.

In Deutschlands grösster IT-Security-Anwenderstudie waren von September bis Oktober 2025 insgesamt 4.400 Anwendungsexperten aufgerufen, führende Lösungsanbieter anhand praktischer Erfahrungen und dem konkreten Lösungsnutzen im Arbeitsalltag zu bewerten. Für das «Professional User Rating Security Solutions (PUR-S)» beurteilten die User Leistungen in zehn Produktbereichen, darunter VPN. Hersteller mit sowohl einer exzellenten Unternehmens- als auch Lösungsbewertung wurden als Champion ausgezeichnet.

Herstellerbewertung: LANCOM erzielt bestes Gesamtergebnis

Auf der Herstellerebene zählt LANCOM Systems zu den Top-Performern und erzielt mit 66,1 Punkten das beste Gesamtergebnis. Das Unternehmen punktet vor allem bei der Anbieterzufriedenheit mit Höchstwerten bei der Einhaltung von Versprechen, Wiederkauf und Weiterempfehlung. Auch in der Kategorie Vertriebspartner belegt LANCOM den ersten Platz – ein Beleg für das starke Partnernetzwerk und die fachliche Qualität der Vertriebspartner. Bei Service und Support kann LANCOM ebenfalls überzeugen und erreicht Platz zwei: Anwender loben die Kompetenz des Serviceteams sowie die schnelle und effektive Problemlösung und hervorragende Dokumentation. Auch das Informations- und Weiterbildungsangebot überzeugt: Hier erzielt LANCOM Systems dank praxisnaher Schulungen und individueller Unterstützung für Security-Verantwortliche den dritten Rang.

Lösungsbewertung: LANCOM top bei Lösungsnutzen

In der Lösungsbewertung erzielt LANCOM Systems 70,4 von 100 möglichen Punkten und sichert sich damit den dritten Platz. Besonders stark schneidet der Hersteller beim Lösungsnutzen ab und belegt den ersten Rang unter allen Anbietern. Anwender heben hervor, dass die VPN-Lösungen von LANCOM ein spürbar effizienteres Arbeiten ermöglichen und dazu beitragen, gesetzliche sowie unternehmensinterne Anforderungen sicher zu erfüllen. Bemerkenswert: LANCOM ist der einzige Anbieter, der bei allen Bewertungskriterien zum Lösungsnutzen konstant Spitzenwerte erzielt. Kein anderer Hersteller erreicht in sämtlichen Teilaspekten – von Produktivität über Compliance bis hin zur Entlastung der IT-Abteilungen – ein ähnlich hohes Niveau.

Constantin von Reden, Geschäftsführer von LANCOM Systems, zur wiederholten Spitzenplatzierung: «Die konstant hohe Akzeptanz und Wertschätzung unserer VPN-Lösungen seitens der Anwender-Community macht mich sehr stolz. Die Auszeichnung beweist, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit unserem Fokus auf technologische Exzellenz, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Servicequalität in ihrem Arbeitsalltag einen konkreten Mehrwert bieten, der sie nachhaltig überzeugt. Im Namen des gesamten LANCOM Teams danke ich allen Befragten für ihre Teilnahme und das wertvolle Feedback über die letzten zehn Jahre.»

Raphael Napieralski, verantwortlicher Analyst bei techconsult, erläutert: «Die zehnte Auszeichnung in Folge unterstreicht, wie konsequent LANCOM Systems die Anforderungen seiner Kunden erfüllt. Gerade im Bereich VPN und IT-Sicherheit ist nicht nur die Technologie selbst entscheidend, sondern vor allem die Qualität des begleitenden Service- und Supportangebots. Unternehmen sind auf Lösungen angewiesen, bei denen sie sich im Betrieb, bei der Implementierung und im Störungsfall auf schnelle, kompetente Unterstützung verlassen können. LANCOM punktet hier seit Jahren mit verlässlichen Supportstrukturen und einer hohen Serviceorientierung, die von den Kunden im PUR-S 2026 besonders hervorgehoben wurden. In Kombination mit einer anwendernahen Gestaltung der Lösungen entsteht so ein Gesamtpaket, das nachhaltig Vertrauen schafft.» (pd/mc)

Weitere Informationen

Einen Einblick in die Studienergebnisse gibt es auf der LANCOM Webseite: https://www.lancom-systems.de/unternehmen/awards/pur-s