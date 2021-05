Lenovo ernennt Frank Blockwitz zum Managing Director Schweiz

Zürich – Lenovo hat die Position des Managing Director Schweiz erfolgreich neu besetzt. Am 1. Mai 2021 hat Frank Blockwitz die Verantwortung für das Geschäft der PCSD (PC and Smart Devices) von Lenovo übernommen und wird die Erfolgsgeschichte von Lenovo Schweiz fortführen. Er folgt auf Arnold Marty, der Lenovo zum Jahreswechsel verlassen und als CEO die Geschäfte der Swiss Automotive Group übernommen hat. Frank Blockwitz berichtet künftig an Mirco Krebs, Vice President & General Manager PCSD DACH, der zusammen mit dem lokalen Management Team die Geschäfte in der Schweiz bis Ende April 2021 interimsweise betreute.

Frank Blockwitz kommt von HP Schweiz, wo er seit 1999 in zahlreichen Führungspositionen, unter anderem als General Manager Printing, Services und Solutions und später als General Manager Personal Systems, erfolgreich tätig war. Zuletzt war er als Country Manager für das Managed Services Business verantwortlich. Seine Karriere begann Frank Blockwitz im Distributionsgeschäft bei ALSO (ACTEBIS).

„Frank Blockwitz ist ein herausragender Leader und ausgesprochener Kenner des Schweizer Marktes. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir mit ihm einen so erfahrenen Managing Director für das Geschäft in der Schweiz gewinnen konnten“, sagt Mirco Krebs. „Mit seinen zahlreichen Positionen und tiefer Markt- und Kundenkenntnis kann ich mir keinen Besseren vorstellen, diese Aufgabe auszufüllen.“ (Lenovo/mc/ps)