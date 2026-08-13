Lenovo erzielt stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte

Quarry Bay, Hongkong – Die Lenovo Group Limited hat heute die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026/27 bekannt gegeben und damit das höchste Quartalsumsatzwachstum der letzten fünf Jahre sowie das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte verzeichnet.

Im Berichtsquartal erreichte der Gesamtumsatz der Gruppe mit 26,9 Milliarden US-Dollar einen neuen Quartalsrekord, was einem Anstieg von 43% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, wobei alle Geschäftsbereiche Rekordumsätze und -betriebsergebnisse für das erste Quartal erzielten. Der bereinigte Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 176 % auf 1,1 Mrd. US-Dollar und überschritt damit erstmals die Marke von 1 Mrd. US-Dollar. Die bereinigte Nettomarge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zwei Prozentpunkte, gestützt durch das höhere Umsatzvolumen und anhaltende Effizienzsteigerungen.

Der Umsatz im Bereich KI stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 % auf 9,3 Mrd. US-Dollar und machte im ersten Quartal 35 % des Gesamtumsatzes des Konzerns aus. Der Konzern investiert weiterhin in Innovation, wobei die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 % gestiegen sind.

Die Ergebnisse des ersten Quartals belegen die Fähigkeit des Konzerns, seine „Hybrid AI“-Strategie in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen, indem er auf seiner Führungsposition bei PCs und Smart Devices aufbaut und Lenovo gleichzeitig rasch als weltweit führenden Anbieter von KI-Lösungen und -Infrastruktur etabliert. Insbesondere die Rekordleistung der Infrastructure Solutions Group (ISG) unterstrich deren klare Rolle als wichtiger Motor sowohl für das Wachstum als auch für die Rentabilität von Lenovo.

Im Berichtsquartal lieferte Lenovo zudem als offizieller Technologiepartner der FIFA KI-Lösungen und -Dienstleistungen in grossem Umfang für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™. Über drei Länder, 16 Städte, 48 Mannschaften und 104 Spiele hinweg stellte Lenovo die Geräte, die Infrastruktur, die Dienstleistungen, die Lösungen und die KI-gestützten Innovationen bereit, die dazu beitrugen, den FIFA-Betrieb, die weltweiten Übertragungen, die Mannschaftsanalysen, die Schiedsrichtertechnologie und das Fanerlebnis in grossem Massstab zu unterstützen. Darüber hinaus schuf die Partnerschaft eine leistungsstarke Plattform für die Kundenbindung, beschleunigt geschäftliche Chancen und stärkt Lenovos globale Marke als führendes Unternehmen im Bereich der KI.

Die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns war im Quartal ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dank seiner Grösse, seiner globalen und lokalen Lieferkette, seiner starken Lieferantenbeziehungen und seines durchgängigen Betriebsmodells war Lenovo in der Lage, Lieferengpässe und Kostendruck effektiv zu antizipieren und zu bewältigen – und so die branchenweiten Turbulenzen in eine Chance zur Stärkung seiner Wettbewerbsposition zu verwandeln.

CEO Yuanqing Yang kommentiert die Ergebnisse:

“Nach dem besten Jahr in der Unternehmensgeschichte von Lenovo haben wir nun unser bisher stärkstes Quartal erzielt – mit beschleunigtem Wachstum, einer weiteren Verbesserung der Rentabilität und KI, die sich in allen Geschäftsbereichen als klarer Wachstumsmotor herauskristallisiert. Aufbauend auf unserer Führungsposition bei PCs und Smart Devices sind wir stolz darauf, uns rasch zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich KI und Infrastruktur entwickelt zu haben – eine klare Bestätigung unserer strategischen Weitsicht. Angetrieben von unserer Hybrid-KI-Strategie, operativer Exzellenz und unermüdlicher Innovation meistert Lenovo nicht nur Marktzyklen, sondern ergreift auch die Initiative, um erfolgreich zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir nachhaltiges, langfristiges Wachstum vorantreiben und unseren Aktionären einen höheren Mehrwert bieten können.” (Lenovo/mc/ps)

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