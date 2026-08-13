Bank Cler verbessert Gewinnzahlen im ersten Halbjahr

Basel – Die Bank Cler hat im ersten Semester 2026 die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Die schweizweit tätige BKB-Tochtergesellschaft konnte dabei von einem guten Ertragswachstum und einem nur moderaten Kostenanstieg profitieren.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 21,4 Prozent auf 54,0 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 5,0 Prozent höherer Halbjahresgewinn von 23,1 Millionen.

Wachstum mit Anlagegeschäft

Die Bank habe sowohl im Hypothekar- und im Anlagegeschäft mit Privatkunden weiter wachsen können, so die Bank. Nachdem der SNB-Leitzins weiterhin bei null Prozent verharrt, sei insbesondere die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsmandaten (+21,5 Prozent) und der Anlagelösung Bank Cler (+5,7 Prozent) hoch gewesen, heisst es.

Der Geschäftsertrag lag in der Folge mit 137,3 Millionen Franken (+7,3 Prozent) klar über dem Vorjahresergebnis. Gleichzeitig legte der Geschäftsaufwand nur moderat zu (+1,1 Prozent auf 79,0 Millionen). Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich auf 58,0 Prozent (Vorjahr 61,2 Prozent).

Launch von Zak Invest

Die Bank habe derweil sowohl in die physischen Standorte als auch in ihre digitalen Angebote investiert. So seien im Juni 2026 die umgebaute Geschäftsstelle Urania in Zürich sowie der neue Standort in Thun eröffnet worden. Die digitalen Kanäle würden fortlaufend weiterentwickelt und mit Self-Service-Funktionalitäten ergänzt, heisst es.

Erfolgreich verlief laut der Bank auch der Launch von Zak Invest im Januar 2026. So seien bereits über 2300 Depots für den Handel von Wertschriften über die Neobanking-App der Bank Cler eröffnet worden.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Bank Cler mit einem Geschäftserfolg und einem Gewinn über dem Vorjahreswert. Grundlage dafür seien die konsequente Umsetzung der Strategie unter anderem mit dem Ausbau des Anlagegeschäfts, eine starke Refinanzierung sowie eine gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. (awp/mc/ps)