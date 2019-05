localsearch: John Lee ist neuer Head of Strategy and M&A

Zürich – Am 1. Mai 2019 ist John Lee als neuer Head of Strategy and M&A zu localsearch (Swisscom Directories AG) gestossen.

Per 1. Mai 2019 hat localsearch (Swisscom Directories AG), die führende Digitalagentur für Schweizer KMU und Betreiberin von local.ch und search.ch, John Lee zum neuen Head of Strategy and M&A berufen. In dieser Funktion leitet der 47-Jährige die strategische Unternehmensentwicklung und verantwortet den Aufbau komplementärer Geschäftsfelder.

John Lee ist seit dem Jahr 2000 in der Managementberatung tätig. Bei namhaften Beratungsunternehmen hat er seine Expertise erfolgreich unter Beweis gestellt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensstrategie und ist ein ausgewiesener Experte für M&A. Zuletzt war er unter anderem Gründungspartner einer Schweizer Beratungsboutique im Bereich Corporate Finance, wo er digitale Strategieprojekte und industrieübergreifende M&A-Transaktionen für KMU-Kunden verantwortete.

Transformation noch konsequenter vorantreiben

«Ich freue mich, dass wir mit John einen ausgesprochenen Experten an Bord haben. Er übernimmt eine wichtige Rolle und wird dem Unternehmen wesentliche Entwicklungsimpulse geben. Mit seiner Unterstützung können wir die bereits begonnene Transformation noch konsequenter vorantreiben, um unser Kundenversprechen auch langfristig halten zu können: Schweizer KMU in der digitalen Welt erfolgreich zu machen», sagt Dr. Thomas Wiechert, der als Mitglied der Geschäftsleitung bei localsearch unter anderem das Thema Unternehmensstrategie verantwortet. (localsearch/mc/ps)

Über localsearch

localsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven PreisLeistungs-Verhältnis stellt localsearch den Erfolg der KMU in der digitalen Welt sicher. Mit local.ch und search.ch betreibt und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz mit gemeinsam über 8 Millionen Unique Clients pro Monat (Quelle: Net-Metrix). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz.

localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 % der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.

